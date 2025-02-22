Amasya'da apartman dairesinde yangın: Genç kadın öldü
Amasya Merzifon'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde 30 yaşındaki kadına ait cansız beden bulundu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
Sofular Mahallesi Mehmet Feyzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
30 YAŞINDAKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AA'nın haberine göre; yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, evde Melisa Bayram'ın (30) cesedini buldu.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cesedi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.