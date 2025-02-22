Konya'da kan donduran olay, Ereğli ilçesinde dün sabah Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi.

ÖĞRETMENE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Öğretmen Cihan Güçlü tedavi altına alındı.

DHA'daki habere göre sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencinin ağabeyi olan Kerem K.'nin (19), tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtından, kasığından ve sol bacağından yaralandı.