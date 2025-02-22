Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni 41 yaşındaki Cihan Güçlü, okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güçlü, tedavi altına alındı. İşte saldırının akılalmaz nedeni...
Konya'da kan donduran olay, Ereğli ilçesinde dün sabah Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi.
ÖĞRETMENE 3 KURŞUN İSABET ETTİÖğretmen Cihan Güçlü tedavi altına alındı.
DHA'daki habere göre sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencinin ağabeyi olan Kerem K.'nin (19), tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtından, kasığından ve sol bacağından yaralandı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ
Olay yerinden kaçan Kerim K., jandarma ekiplerince yakalandı. Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü, kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.