İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu: Futbol tarihinin en büyük intikamına çıkmak üzere!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İskoçya'dan Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Jose Mourinho'nun eski takımı Roma ile eşleşebilir. Roma'nın son 16 turundaki rakibi Athletic Bilbao.

Sarı-lacivertliler, daha sonraki turlara geçmesi durumunda ise yarı finalde yine Mourinho'nun eski takımı ve finalde Tottenham ile karşı karşıya gelebilir.

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam için, "Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir." ifadeleri yer aldı.

ÖNCE ROMA, SONRA MANCHESTER UNITED!

Rangers'ı elemesi halinde Fenerbahçe, Roma - Athletic Bilbao maçının galibiyle eşleşecek. Çeyrek finali geçmesi halinde ise sarı-lacivertlilerin Mancheser United ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

İngiliz basını, iki takımda daha önce çalışan Jose Mourinho'nun turnuva ağacını bu şekilde yorumladı.