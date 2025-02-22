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        Haberler Dünya Amerika Trump: Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı | Dış Haberler

        Trump: Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birlikte çalışması gerektiğini belirten Trump, Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalamaya yakın olduklarını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 02:09
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        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Trump, Ukrayna ile aralarında gerilime sebep olan maden anlaşmasını imzalamaya yakın olduklarını ifade etti.

        Trump, ABD'nin Avrupa'dan çok daha fazla Ukrayna'ya yardımda bulunduğunu belirtirken, maden anlaşması ile birlikte verdikleri paranın tazmin edilmiş olacağını dile getirdi.

        Trump diğer yandan, son dönemde basında çıkan 9 Mayıs'ta Moskova'ya gideceğine dair iddiaları da reddetti.

        Trump açıklamalarında "Orta Doğu'yla ilgili güzel haberlerimiz olacak." ifadesine yer verirken, bu haberin detayına değinmedi.

        Trump son olarak çok önem verdiği gümrük vergileri için de misilleme politikası yürüteceklerini belirterek "Bize gümrük vergisi uygulayan her ülkeye aynı oranda gümrük vergisi uygulayacağız." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #rusya
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