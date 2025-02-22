Trump: Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Trump, Ukrayna ile aralarında gerilime sebep olan maden anlaşmasını imzalamaya yakın olduklarını ifade etti.

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Trump, ABD'nin Avrupa'dan çok daha fazla Ukrayna'ya yardımda bulunduğunu belirtirken, maden anlaşması ile birlikte verdikleri paranın tazmin edilmiş olacağını dile getirdi.

Trump diğer yandan, son dönemde basında çıkan 9 Mayıs'ta Moskova'ya gideceğine dair iddiaları da reddetti.

Trump açıklamalarında "Orta Doğu'yla ilgili güzel haberlerimiz olacak." ifadesine yer verirken, bu haberin detayına değinmedi.

Trump son olarak çok önem verdiği gümrük vergileri için de misilleme politikası yürüteceklerini belirterek "Bize gümrük vergisi uygulayan her ülkeye aynı oranda gümrük vergisi uygulayacağız." dedi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.