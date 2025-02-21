Derbiye neden Vincic atandı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tek açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması kararının perde arkasını açıklarken, Türk hakemlerinin performansı ve Galatasaray ile yaşanan gerginliğe dair bilinmeyenleri anlattı.

REKLAM advertisement1

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"BİZİM HİÇ KİMSEYLE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK"

"Bizim hiç kimseyle düşmanlığımız yok. Galatasaray kulübüyle başkanlık yaptığım dönemde hiçbir zaman problemimiz olmamıştır, olmayacak da. İmtiyaz bekleyenler eşitlikten rahatsız oluyorsa benim sorunum değil; ahlak sorunu. Galatasaray ile ilgili demiyorum, bu genel felsefe. Ömrümüzün sonuna kadar eşit olmaya devam edeceğiz."

REKLAM

"Benim bagajım yok. Kafamın arkasında plan yok. Kalbiyle diliyle yaşayan insanım. İnsanlar yakıştırmalar yapabilir. Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız. Bu Fenerbahçe'nin de olsa başka forma da olsa bünyem kabul etmez. Cenab-ı Allah öyle bir forma rengi vermiş ki bana, kessen buradan bordo mavi kan akar. Hem mücadelesini verdiğim kulübün rengi, hem de kan rengi taşıyorum. Kulüp başkanı iken elbette onun haklarını savunuyordum. Bunu bir kenara bıraktık. Yola çıkarken, Mecnun başkanla daire çizdik. Seçimi kazandık. Kurduğumuz daire genişledi, büyüdü, Cenab-ı Allah nasip etti. Bizim rengimiz kırmızı-beyaz Herkese eşit mesafede olacağız diye yola çıktık. Cenab-ı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin."

🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız. Biz federasyon olarak herkesle aynı mesafedeyiz. pic.twitter.com/iJJvRyYkRA — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025

"Bizim insanları açıklarını arayıp, bir şeyler ortaya koymak gibi derdimiz yok. 278 milyon lira eksi ile karşılaştık. 5 eksiği düşersen orada 270 milyon lira manipülasyon var. 'Seçimden sonra düzelteceğiz' dediler. Mali direktörü o gün gönderdik. Denetim kuruluşu var onu çağırdık. Gömlek yanlış iliklenmiş. Kimsenin para yediğini ifade etmiyorum. Bağımsız denetçi kuruma 'bunu düzelt' dedik. 'Düzeltemem mesleğimden olurum' dedi. Biz de yeni bir bağımsız denetçi ile anlaştık. Rapor düzenlediler. Sorumluluk gereği onu devlet makamlarına intikal ettirdik. Yargı sürecinde. Yargı karar verir."

"Ahmet'in adamı, Mehmet'in adamı var, bürokratın, siyasetçisinin koyduğu adamlar var. Gereksizleri çıkardık, hala çıkarmaya devam ediyoruz. Arayanlar oluyor 'herkes işine baksın gereğini yapıyoruz, iş üretenleri çıkarmıyoruz, gereksiz olanları çıkarıyoruz' dedik."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI!

"Bu sözlerin sahibi benim. 600 sene dünyayı yönetmiş insanların evlatlarıyız dedim. Dedim ki 'sahada hakemlerimizin insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum'. Bir sürü kameradan bakıyorsunuz. Ben bunu dedikçe VAR'da hatalar artmaya başladı. Devre arasında hakem arkadaşlarla konuştum. Hiçbir kulübün talebiyle ilgili VAR gelmedi. Hakem arkadaşlarımıza 'Size sahip çıktım, özlük haklarınızı iki katına çıkardım' dedim. Maçları rahat yönetsinler diye. 'Ama siz benim başımı fena yediniz' dedim. Şimdi ikinci yarı VAR'da yabancı hakem gelecek diye konuştum. Eğer sahada da adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır dedim. Seminerde söyledim bunları arkadaşlar. Olmayacak dedik aksini yapmadık. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. Biz onlara bu kadar destek olursak sahada yapacaksınız. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor." "Biz 3 ayda gidiyorduk, ömür biçtiler. Şimdi 6 sonra gidiyor dediler. Bir örnek vereyim, sezonun ilk maçı, MHK hakem atamalarını yaptı. Bir hakem arkadaş maç öncesi toplantı yapıyor. Konuşmasının sonunda yönetime 'bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? İçlerinde aidiyet duygusu olarak birilerine bağlı olanlar var. Bizim kazanacağımızı da düşünmüyorlardı. Yıllardır yönettikleri sistem. Sonuçta aidiyet duygusu ile bağlı ya, 'bunlar giderler abilerimiz tekrar gelir' diye düşünüyorlar herhalde." 🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz 3 ayda gidiyorduk, ömür biçtiler. Şimdi 6 sonra gidiyor dediler. Bir örnek vereyim, sezonun ilk maçı, MHK hakem atamalarını yaptı. Bir hakem arkadaş maç öncesi toplantı yapıyor. Konuşmasının sonunda yönetime 'bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor.… pic.twitter.com/smbtt30nHw — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025 "O sistemin sancılarını çekiyoruz. O hakem arkadaş 'Bunlar 2-3 ay sonra gidecek' diyebilir mi? Geçen hafta seminerde dedim 'Arkadaşlar güvendiğiniz abilerinize güvenmeyin, onlar azınlıkta temizlenecek, Cenab-ı Allah nasip etti, genel kurul seçti, burada görev yapıyoruz. Cenab-ı Allah canımızı alırsa mevta olarak gideriz, onun haricinde biz istersek kalkarız' dedim. Genel kurul olmadan nasıl kalkarsın ki, atamayla gelmedik." "Toplumda anket yapın. Yurt dışına da gidiyorum. Taraflı tarafsız 'düzeltirse bu yönetim düzeltir' diyor." "Soruyorum 'neden korkuyorsunuz' diye. Gördüğü bir şeyi neden çalmasın. Camianın büyüklüğünden, etkileşimden, aidiyet duygusu ile bağlıysa oradan korkuyor. Bana yeni gelen bilgi, çok önemli bir hakemimiz 'Biz başkanın tarzına göre hareket edeceğiz de acaba kalacaklar mı, kalmayacaklar mı tereddütümüz var' diyor." "Kişilerle sınırlandırmayalım. Bir kişiyle alakalı değil. Seçim kaybeden insanlar da var. Hala ezikliğini hissedenler. Bizden önceki federasyonlar kendi iradesiyle orayı yönetmiyordu. Bunu bir kenara k oyalım. Dışarıdan müdahaleler vardı. Demek ki bir organizasyon var ki, hakem sana '2-3 ay sonra bunlar gidecek' diyor. Demek ki bir yerden o gücü alıyor." "Biz şimdi sahip çıkacağız dedik. Sonuçta onlara güvence veriyoruz. Her konuştuğumda işveren, federasyon başkanı gibi değil abi gibi konuştum. Sonuçta biz yönetim olarak fahri çalışıyoruz. Sadece hakemlikle ilgili değil özel hayatınızda yaşadığınız sorun varsa telefonum 24 saat bir abi olarak açık dedim. Kendi, aile, memleket, çalıştığınız kurumun şahsiyetini koruyun, kimseden korkmayın dedim. Bir Allah'tan korkun, başka kimseye hesap vermeyeceğiz. Bu kadar güvence verdikten sonra düzelir diye hesap ediyorsunuz. Baktık ki arka planda çalışma devam ediyor. 6 ayda gitmedik işte. Bu görevleri Cenab-ı Allah veriyor, süreyi de Cenab-ı Allah belirler." "Ben UEFA'ya heyetlerle gittim. Atanan hakemler vardı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dedi ki 'İşinize karışma hakkımız yok ama burada tecrübeli hakemler var' deyince ''Bana isim empoze etmeye kalkma' dedim. 'Senin en iyi arkadaş Cüneyt Çakır Avrupa'da top model ama Türkiye'de güç nerede ise oraya tavır koyan. Bu pozisyonları seyret dedim. Sonra konuş dedim, 'özür dilerim' dedi. Avrupa'da yönettiği maç gibi Türkiye'de yönetti mi? Onursal Başkanımızın Şenez Erzik'in köşesini yapın dedim." "Hakem arkadaşlarımız düzelecek. Bir zaman var. Yeni arkadaşlar yetiştiriyoruz. Şu anda hakem k adrosunun içinde iyi arkadadaşlarımız var. Aklın yolu birdir." "Bireyselleştirmek doğru değil. Bir hata, iki hata, üç hata ile bu kararı alamazsın. VAR'da çoğalıyorsa hata tedbirini alacaksın." "HAKEMLERE, 'SİZİ TOPLUMUN ÖNÜNE ATMAMAK İÇİN YABANCI HAKEM YÖNETSİN' DEDİM"

"Bize hiçbir başvuru yok. 'Onu istiyorum, bunu istiyorum' diye. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Bunları yaparken kulüplerin talebi üzerine yapılıyorsa orada oturmayın. Kulüplerin isteği üzerine işlem yapmıyoruz. Hakem arkadaşlarla konuştum. 'Sizleri toplumun önüne atmamak için, insanların sizleri eleştirmesine fırsat vermeyelim, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin' dedim. Onların da şikayetleri yok." 🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına 1 hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa… pic.twitter.com/vno6Lb78en — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025 "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına 1 hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. İngiltere 'yurt dışına vermiyoruz' dedi. En son Hollandalı hakem ile MHK görüştü. Hakem geleceğini söyledi. Sonra Hollanda Federasyon Başkanı misafirimizdi. Kendisini aradım 'görüşmeler yapalım' dedik. Özür dileyerek 'Bizde de sorunlar var veremiyoruz' dedi. Hollanda işi de kapandı." Dev derbinin hakemi belli oldu! Haberi Görüntüle "BOSNALI HAKEMİ GETİRİRSENİZ BURADA SIKINTI ÇIKAR DEDİM" "Pazartesi günü akşam Bosnalı bir hakem arkadaş var. O da elit bir hakem. UEFA'da önemli maçlar yönetmiş. MHK Başkanı onunla konuştu. 'Şeref duyarım' dedi. Onun üzerine Sloven hakemle konuştu MHK Başkanı. Pazartesi günü akşam maille Sloven hakem 'Bunun prosedürü resmi yoldan gelmesi lazım' dedi. MHK Başkanımız mail attı. Salı sabah iki alternatif kalmıştı. Bosnalı hakem ile Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem' dedim." "Bunların hepsi Salı günü oldu. Şampiyonlar Ligi maçı var. Cumartesi günü saat 1'de kendi ülkesinde maçı var. Ben yurt dışında ilk ziyarette Sloven Federasyon Başkanı'na yapmıştım. Sağolsunlar onlar da kabul etti. Salı günü oldu bunlar. 1 hafta önce kurgulanmış değil. Bu kadar yazışmalar var, böyle bir konu geçmiş olsa onunla konuşursunuz. Salı gününe kadar bu kadar yazışmayı başka ülkelerle yapar mısınız?" "UEFA'nın İstanbul'da temsilcisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik." "5 büyük ligde en az hatası olan ülke Türkiye. Bu kadar hakemlerin üzerine her hafta baskı yapılırsa. Bu ülke iki takımdan ibaret mi? 5 büyük lige göre Türkiye iyi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle baskı yok. Türkiye'de sanki iki takımın yarışı var. Anadolu takımlarımız figüran mı? Genç arkadaşları bulduk. Eğitmen, direktör geldi, hakemleri yetiştirmeye çalışıyoruz." 🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Ceferin "Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar." dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. 5 büyük ligde en az hatası olan ülke Türkiye. Bu kadar hakemlerin üzerine her hafta baskı yapılırsa. pic.twitter.com/Lsoh6KJX3K — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025 "Yabancı hakem geçici. En ufak bir yanlışta hakemin hayatını bitireceksin. Burada operasyon mu yapıyoruz biz? Sloven hakemi getirmekle operasyon mu yapıyoruz? Bugün Avrupa'nın ilk 3 hakeminden bir tanesi, belki de birincisi. Operasyon yapmaya mı geliyor buraya? Türkiye'de operasyon yapayım, geleceğim bitsin diye mi geliyor?" ILICALI YANITI: İNSANLARA BU KADAR BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEMENİN MANASI YOK "Survivor yarışmasına yarışmacı mı alıyoruz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok. TFF bir tarafta UEFA Başkanı bir tarafta. Acun Ilıcalı gidip Slovenya'dan survivora yarışmacı alabilir. Cazip gelir gider. Bir kişiye bu kadar anlam yüklemenin manası var mı? Herhangi birinin haddine mi? Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret. Bugün herkesin herkesle resimleri var. Bu kadar büyük saçmalık olabilir mi? Kafamızın arkasında herhangi plan yok. Göreve nasıl adil başladıysak, herkese eşitsek, öyle devam edeceğiz. Normalde benim Galatasaray'la sorunum yok ki, olamaz. Herkesin beklediği benim Fenerbahçe ile sorunum olması lazım değil mi? Ama olmaz. Biz başkan olduğumuz andan itibaren eski defterleri kapattık dedik. Beni Fenerbahçe ile yakın göstermeye ne kadar kalkarsanız kalkın yapamazsınız, Galatasaray'a ne kadar yakınsam Urfa'ya, Trabzon'a o kadar yakınım." "Türkiye'de yapamadık dünyanın en iyi hakemini getirdik operasyonu yapmak için öyle mi? Trabzonspor nerede şimdi? Benim federasyon başkanı olduğum yerde hakkı yeniyor, küme düşme hattının iki tık üstünde. Kessen bordo mavi akar kanım. Ama şu anda TFF Başkanıyım, tarafsızım. Mecnun Başkanın takımı Sivasspor küme düşmeye oynuyor. Arkadaşlar diyor ki, bu kelimeyi kullanma, dokunmak isterse dokunamaz mıydı? Trabzonspor'un, Sivasspor'un hali ortada. Bizde Allah korkusu var. Galatasaray camiasını, taraftarını bize karşı düşman etmek istiyorsanız. Çocukluğumdan beri çok düşmanım var. Allah'tan istediğim tek şey, yanlış yapmayı nasip etmesin. Ben yanlış yapmadıktan sonra düşmanım olsa ne olur?" "Yanlış yaptığım ispatlandığı gün o koltukta oturmam" "Üzülüyorum, zorlanmıyorum. En büyük hayal kırıklığım. Aynı dönemde başkanlık yaptık. Dursun Abimiz, bizden büyük. Kafamızın arkasında hiçbir plan yok. Bize karşı cephe almasını hala anlamış değilim." "Derbi maçı oynanacak, iki kulübe de davetiye yazdık. Federasyon tarihinde herhalde ilktir. 4 kulüp başkanıyla kahvaltı yaptık. Biz davetiyeyi gönderdik. Genel sekreterleri Mecnun başkanı aradı. 'Başkanımız katılacak, Salı günü divan toplantımız var, Çarşamba olması mümkün mü?' dedi. Arkadaşlar bunun üzerine Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe Kulübü 'uygun' dedi. Mecnun Başkan tekrar genel sekreterlerine döndü. Fenerbahçe'nin uygun olduğunu söyledi. Teyitleştiler. Siz federasyon olarak ortam gelirmesin, dostluk mesajları verilsin, bunun duyurusunu kamuoyuna yapmak kadar doğal ne var? Rize maçından 1 saat önceye denk gelmiş. Açıklamada ne var ki maçı etkilesin. Samimiyetsizlik neresinde? Genel sekreteriniz tiyatro çeviriyorsa bunun sorumlusu biz değiliz ki?" "GALATASARAY'A OPERASYON YAPIYORSAK 6 PUAN FARK NASIL OLUR?" "Toplantıdan önce Fenerbahçe Başkanı'nı aramadım; çünkü geleceğini beyan etti. Mecnun Başkana 'Başkanı arar mısın' dedim. Divan toplantısından sonra Dursun Başkan aradı. Güzel bir konuşma geçti aramızda. Salı akşamı konuştuk. 'Bizim seninle problemimiz yok' dedi. Rakibiyle ilgili problemi söyledi. 'Sayın başkan bugüne kadar dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun' dedim. 'Başkanım Giresun'da atasözü var 'eşeğini dövemeyen semerini döver' diye' dedi. Manasını sormadım. Aramızda mesele yok ki. Sivasspor'un, Trabzonspor'un durumu ortada. Bunlar bizim ruhumuza işlemiş. Galatasaray'a organizasyon yapıyorsak bugüne kadar beceremedik mi bunu, 6 puan nasıl fark olur? Biz şimdi kendi hakemlerimizle beceremedik, UEFA ile pazarlık yaptık da 'sen bize en iyi hakemi gönder de operasyon yapalım' böyle mi dedik biz?" "Bugün geldiğimiz seviyeye baktığımızda Galatasaray kulübü olarak memleketimizin huzurunu, futbol paydaşlarının samimiyetini çok isteyen biri ben ve arkadaşlarım diyor. Bizim göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok, samimi olan herşeyin içinde varız, deniyor. Futbolun dünya markası olmuş kulubüyüz, diyor. Tamam düzel. Kardeşi kardeşe düşman eden bir çalışmanın içine girmemek lazım, ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, diyor. Konu ülke meselesine dönüyor..." "Rakibinin Türkiye'de kaos çıkarmaya, milleti bölmeye çabaladığını söylüyor, bu benim ilgilendiren konu. Biz milletimizin, devletimizin yanındayız diyor, teşekkür ediyorum. Rakibini burada milleti bölmeye, beka sorunu yaratmaya çağırıyor. Bunun cevabını rakibine verebilirsiniz. Cevabını rakibin verir. Akıbetinde bizi değirmene su taşımakla suçluyor. 'Bir takımın federasyon başkanı olmayın' diyor. 'Siz bunun değirmenine su taşıyorsunuz' diyorsunuz, Sayın Ali Koç'la bizi bu işe katmaya çalışıyor. Ben canlı yayında sayın Cumhurbaşkanımız için 'benim ömrümden alsın Cenab-ı Allah ona versin' diyen kişiyim. 2013'de dünyayı yöneten emperyalist güçlere 'ben bağımsız bir ülke olacağım' diye raconu kestikten sonra bu ekonomik sıkıntılara girildi. O emperyalist güçlerle yaptığı mücadelenin şahidiyim." "Bizim kullanacak mermimiz yoktu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bırak mermiyi, mermi ihraç ediyoruz, silah ihraç ediyoruz. Ben bu düşüncede olan insan olarak siz beni öyle bir yere katıp 'bu değirmene su taşıyor' diye gösteremezsiniz. Ben Cumhurbaşkanımızın iktidarda olsun, iktidardan gitse de kardeşi olmaya devam edeceğim. Başka kapıya gidin." "DURSUN ÖZBEK YÜZDE 10'UNU BELGELESİN, BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM" "Benim içimi herkes biliyor. Beni bilen biliyor. Bu algılar bana tutmaz. Benim dilimle kalbim bir. Geçen bir programda bu iftiralar çok ağır iftiralar dedim sayın Dursun Başkan'a. Yarın başkanlıktan ayrılırsınız ben de başkanlıktan ayrılırım. Sonra bunun bedeli ağır olur. Benim samimi dostum selamı sabahı kesmek yerine tokat atsın daha iyi. O kelimeyi kullandığım için kendime kızdım. Ben futbolun idaresinden sorumluysam bu ithamlarda bulunuluyor ya. Benim etik kurulum var. Ben yönetim olarak sayın başkanı etik kuruluna sevk edeceğim. Ona fırsat sunacağım. Beni itham ettiği konularda yüzde 10'unu belgelesin, ispatlasın, o gün federasyon başkanlığını bırakacağım. Eğer ispatlayamazsa o zaman kurullarımızla futbol tarihinde layık görülen cezayı onlara layık görürler herhalde." "Başdanışmanım 10 sene sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürlüğü yapan kardeşimiz. Futbolun sorunları var. Futbolcuların SSK, Bağkur sorunları var. Spor bakanımızla konuşuyor. Çözüm üretmek için çalışıyor. Üç bakanlıkla beraber ortak çalışmamız var. 15 gün önce TFF'de toplantısı yapıldı. 6222 sayı ile ilgili. Hem mevcut yasada değişiklikler hem ilave kanunlar konulacak. Futbolun marka değerini korumak, düzene sokmak sadece Federasyon'un yapacağı iş değil. Doğruları yapmak, Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere götürmek. Aile Bakanlığı ile protokol yapacağız. Sevgi evleri, yetim çocuklarla ilgili. Protokol hazırlanıyor. Sayın bakanımızla imzalayacağız." "UEFA'ya bağlısınız. Yerli hakeme uygulanan mevzuatları onlar uygulamıyorlar mı? Bu hakemler yönetim kurulu kararları ile gelir. Geçen sene VAR hakemleri yönetim kurulu kararı ile geldi. Bu sene devre arasında VAR hakemi yönetim kurulu kararıyla geldi. Şimdi arada ne fark var?" "MHK üzerine karar veren bir kurul daha koymaktı amaç. Paralel yapı yani. MHK var. Onun üzerine birini daha koyuyorsun. Kaldırdık. MHK'da zaten o hakemler veriliyor. TFF Hakem Akademisi'ni o yüzden kaldırdık." "VINCIC HATA YAPARSA UEFA'YA SÖYLERİZ, O CEZALANDIRIR" "Temelde tek hedefimiz var, hakem yapısını seviyeye getirmek. Kendi evlatlarımızla ligi sürdürmek. Dünyanın 3 önemli hakeminden birini getirdik. Hata yaparsa UEFA'ya söyleriz, o cezalandırır. Derbi dünyanın sonu değil. İki güzide kulübümüz var. İyi mücadele eden kazansın." "MURAT SANCAK'IN TEPKİSİ DOĞRU DEĞİLDİ" "Murat Sancak beni aradı 'takımı sahadan çekeceğim' dedi. 'Yapma' dedik. Kendine göre tepki gösterdi ama doğru tepki değildi. Talimatları değiştirdik. Ağır para cezaları getirdik. Mucbir sebeplerle çıkamayabilirsin o ayrı. Bir sene sonra -9'la başlayacak diye değişiklik yaptık." "BENİM DÜŞÜNCEM VAR ODASININ CANLI YAYINLANMASIYDI" "46 taneyi neye göre hazırladılar, belirsiz. Burada yönetim kurulu olarak karar aldık.Bu tür pozisyonların hepsi yayınlanacak. Karar aldıktan sonra onu yayınladık. Geriye dönük karar almadık. Benim düşüncem VAR odasının canlı yayınlanmasıydı. Girip canlı seyredeceksin orada ne konuşuluyor diye. Şimdi 'yapı' diyorlar ya. Konya-Kayserispor maçı var. Yabancı VAR var. VAR hakemi yabancı, diyor ki 'pozisyonu defans oyuncusundan çizme' diyor. İskeletleri tanımlıyorsunuz, aynı iskeletleri tanımlayamıyor. Manuel çizmek lazım. Defanstan çizersek yanlış görünüyor, atak oyunundan çizersen başka çıkıyor. İki kez söylüyor, amir o değil mi? O arkadaş yine aynı yerden çiziyor. O arkadaşı bir daha buraya göndermeyin dedik. Sonuçta sana VAR amiri atak oyuncusundan çiz diyor. Sen defanstan çiziyorsun. Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir ki?" 🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın 46 başvurusu neye göre, o da belirsiz. Yönetim Kurulu olarak karar aldık, bundan sonra konuşulan pozisyon yayınlanacak. Ben, VAR odasının görüntüleri yayınlansın da istedim ama talimata uymuyormuş. pic.twitter.com/48qeRZ6B5O — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025 "Televizyonda söylüyorum. Devlette görev alan bir arkadaşla seyrediyoruz. Önemli bir kanalda yorumcuları dinliyoruz. Eski hakem arkadaşlarımız bu kadar yorum yapıyor. Allah için hakem olduğu dönemlerdeki istatistikleri bir yayınlasınlar. Bakalım yüzleri kızaracak mı?" "Hakem arkadaşlarımızla beraber çalışacağız, ayrık otları ayıklayacağız. Bu konularla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Temelden sorunu çözmez iseniz, pansuman tedavilerle çözemezsiniz. Devletin birimleriyle çalışmalarımız var, neticesini alacağız." "Ceza sisteminde İngiltere modelini aldık, talimatları değiştirdik. Bazı kulüpler Tahkim'e gitti, iptal etmek için. Federasyon'un herhangi kurulu ile ilgili konuştuğunuzda hak mahrumiyetleri ağır. Beşinci tekrardan sonra zaten yöneticilikleri düşüyor. Hepimiz ahlaklı olalım. Bu gemiyi biz tek başına kurtaramayız ki. 6222 sayılı yasaya çalışıyoruz. Yaptırımlarla futbolda şiddetin önüne geçeceğiz." "Sponsorluk sözleşmeleri üzerinden harcama limitini kullanamazsınız dedik. Reel olarak kasana giren parayı kullanabilirsiniz dedik." "MACARİSTAN MAÇI ÖNEMLİ" "Macaristan maçı önemli. Daha iyi sahalarda daha iyi takımlarla oynamak için A ligine çıkacağız. Cenab-ı Allah nasip edecek. Play off oynamadan inşallah birinci olarak çıkarız. Hollanda maçını kaybedince kızmıştım, Benim küçük kızım, 'Baba ne kızıyorsun Dünya Şampiyonası' var dedi. Onun tertemiz kalbi ve dualarıyla inşallah gider en iyi neticeyi alırız." VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak Haberi Görüntüle "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması" Haberi Görüntüle