Cilt sağlığından ruh sağlığına pek çok şeye zarar veriyor! Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!

Cilt sağlığından ruh sağlığına pek çok şeye zarar veriyor! Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!

Yeni yapılan bilimsel araştırmalar, yeterince uyumamanın vücudumuz üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. Yalnızca enerji seviyelerimizi düşürmekle kalmayan uyku eksikliği, aynı zamanda metabolizma, zihin sağlığı, kilo kontrolü ve cilt problemlerine kadar pek çok alanda olumsuzluklara neden olabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmanın bu sorunları önlemede kritik bir rol oynadığını belirtiyor. İşte detaylar...

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UYKU EKSİKLİĞİNİN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gecelik 7 saatten az uyumanın vücut üzerindeki etkileri üzerine yapılan yeni araştırmalar, uykusuzluğun metabolizma üzerinde ciddi değişikliklere yol açtığını ortaya koyuyor.

Özellikle, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, 20'li yaşlardaki sağlıklı erkeklerin günlük yalnızca 5 saat uyuduklarında, yağ metabolizmalarının olumsuz yönde değiştiğini gösterdi. Normalde vücudun eritmesi gereken trigliserit açısından zengin lipoproteinler, arterlerde tehlikeli yağ plakları oluşturabilecek şekilde depolanmaya başladı.

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YETERSİZ UYKU VE AĞIRLIK ARTIŞI

Uyku eksikliğinin kilo alımıyla ilişkisi uzun zamandır biliniyor. Uyku düzeni bozulduğunda, vücudun açlık ve tokluk hormonları olan ghrelin ve leptin seviyeleri dengesiz hale geliyor.

Ghrelin seviyelerinin artması kişiyi daha aç hissettirirken, leptin seviyelerinin düşmesi tokluk hissini azaltıyor. Bu hormonal dengesizlik, aşırı yeme isteğine ve yüksek kalorili gıdalara yönelmeye neden oluyor.

UYKUSUZLUK VE ZİHİNSEL SAĞLIK

Uyku eksikliği yalnızca fiziksel sağlığı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda zihin sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor. Araştırmalar, yeterince uyumayan bireylerde anksiyete, depresyon ve hatta paranoya gibi psikolojik sorunların daha sık görüldüğünü gösteriyor.

Uzun vadeli uyku eksikliği ise bilişsel yetenekleri olumsuz etkileyerek, hafıza kaybı ve karar verme becerilerinde zayıflamaya yol açabiliyor.

UYKUSUZLUK VE CİLT SAĞLIĞİ

Uykusuzluk, cildin yenilenme sürecini de etkiliyor. Yapılan bir deney, yeterince uyumayan bireylerin cildinde hassasiyet, egzama ve solgun bir görünüm gibi sorunların ortaya çıktığını ortaya koydu. Uyku esnasında artan kan akışı, cildin kendini onarmasını ve daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Ancak uyku eksikliği, bu sürecin verimli işlemesini engelleyerek, cilt problemlerine yol açabiliyor.

EKRAN KULLANIMI VE UYKU BOZUKLUKLARI

Modern yaşam tarzında, ekran kullanımı uyku düzenini olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımının sınırlandırılmasını öneriyor.

KİMLER DAHA AZ UYUYOR? Yapılan bir çalışma, Afrika kökenli Amerikalılar ve çok ırklı yetişkinler arasında uyku eksikliğinin daha yaygın olduğunu gösterdi. Ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlar, polisler, askeri personel ve ulaşım sektöründe çalışan bireyler, en az uyuyan meslek grupları arasında yer alıyor. Uzun çalışma saatleri ve düzensiz vardiyalar, uyku eksikliğinin bu mesleklerde yaygın olmasının başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Kaynak: Bright Side, HealthLine, Cleveland Clinic