En iyi 5 klasik kara film

Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Darağacımı Yükseğe Kur'dan (Out of the Past) Birleşen Kalpler'e (The Big Sleep), Bitmeyen Balayı'ndan (Touch of Evil) Çifte Tazminat'a (Double Indemnity) 'sinema tarihinin en iyi 5 klasik kara filmi'ni anlattı.

