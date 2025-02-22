Sakarya'da iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'ndeki evlerinde Eda E. (11) ve kardeşi R.E. (8), anne ve babalarının yanlarında olmadığı sırada oyun oynamak için komşularının 3 çocuğuyla bir araya geldi.

REKLAM advertisement1 YATAĞIN ALTINDAKİ TÜFEK SONUN BAŞLANGICI OLDU AA'daki habere göre R.E, yatağın altında bulduğu ruhsatsız av tüfeğini eline aldı. Kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların başına isabet ettiği Eda E. ağır yaralandı. R.E. ise tüfeğin geri tepmesi sonucu yaralandı.

EDA MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Haber verilmesi üzerine eve gelen anne ve baba, yaralı çocuklarını Geyve Devlet Hastanesi'ne götürdü. Eda E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kardeşi R.E. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE VE BABA SERBEST BIRAKILDI Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve baba emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.