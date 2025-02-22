Mertens'in pili bitiyor!
İlerleyen yaşına rağmen sezona fırtına gibi giren Dries Mertens'in pili artık bitiyor. Galatasaray'ın en çok forma giyen altıncı oyuncusu olan Belçikalı'nın performansı 2025'le birlikte düşüşe geçti.
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Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray’da gözler ilk 11’e dönmüş durumda…
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İlerleyen yaşına rağmen sezona fırtına gibi giren Dries Mertens’in fiziksel durumu ise alarm veriyor.
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Bu sezon Galatasaray’ın en çok forma giyen altıncı futbolcusu olan Belçikalı son haftalarda etkisiz bir futbol sergiliyor.
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2025 yılında rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki futbolcu 13 maçta 4 asist üretti.
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Belçikalı yıldız 2024’te forma giydiği 25 maçta ise 5 gol 9 asist ile toplamda 14 gole doğrudan katkı sunmuştu.
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10 numarada ikame edilemeyen Mertens’in fiziksel durumundaki düşüşle birlikte derbi için 11’de değişiklik de gündeme geldi.
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Wolverhampton’da bir süredir kadro dışı olduğu için takım antrenmanı yapamayan Mario Lemina’nın 11’e yazılması düşünülüyor.
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Henüz hazır olmadığı Okan Buruk tarafından dile getirilen Gabonlu futbolcu Rizespor maçında bulduğu 30 dakikada beğeni toplamıştı.
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Ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray’da Okan Buruk Fenerbahçe maçında Mertens’i kulübeye alarak üçlü orta sahaya dönmeyi planlıyor.
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Diğer yandan Belçikalı yıldızın Galatasaray’la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
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Mertens daha önce futbolu bırakmayı düşünse de geçen sezonki performansıyla birlikte bir yıl daha devam etme kararı almıştı.
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