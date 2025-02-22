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        Haberler Dünyadan Para isteyen hayranlar ve para dağıtan şarkıcı: Drake bir yardımsever mi, sadaka mı veriyor?

        Para isteyen hayranlar ve para dağıtan şarkıcı: Drake bir yardımsever mi, sadaka mı veriyor?

        Konserlerine giden hayranlarının para için yalvardığını gösteren pankartlar, artık Drake konserlerinin vazgeçilmezi oldu. Bu haftaki konserinde de gelenek değişmedi. Hatta, dozu daha da artarak, tuhaf bir trende dönüştüğü belliydi bu yardım istemelerin. Drake de hayranlarını geri çevirmeyip aradan seçtiklerine on binlerce dolar para hediye ediyordu. Bu tuhaf konser trendine tepki üstüne tepki yağdı. Sahi, Drake gerçek bir yardımsever gibi mi davranıyor, yoksa onun için önemli olan başka bir şey mi var?

        Giriş: 22.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:01
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        Tuhaf konser trendi
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        Rap şarkıcısı Drake'in son Avustralya konserlerinden ilginç görüntüler yansıdı. Sidney'deki son konserinden fotoğraflar, hayranlarının Kanadalı sanatçıdan para için yalvardığını gösteren pankartlarla doluydu. Tabii, Drake'in bonkör yanını bildikleri için böyle yapıyorlardı.

        Konserler esnasında hayranlarına azımsanmayacak ölçüde meblağlar dağıttığı veya hastane faturalarını, borçlarını ödemelerine yardımcı olduğu biliniyor şarkıcının. Bu haftanın başlarında, Qudos Bank Arena'da pankartların havada uçuştuğu konserinde, 20 haftalık hamile olduğu yazılı bir pankartla onu seyreden hayranını fark eden Drake, onu önce VIP bölümüne aldırdı, ardından da 30 bin dolar hediye etti.

        Melbourne'deki performansı sırasında da iki hayranına 25'er bin dolar dağıttığı öğrenilmişti.

        Bu hediyeleri alanlar ve bir gün alma umudu taşıyanlar için durum mutluluk verici olabilir ama Drake'in yüzlerce hayranının sahnedeki şarkıcıya doğru pankartlarını salladığı fotoğrafı sosyal medyada yayılınca, sanatçı yorum ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

        Viral olan fotoğrafa yapılan en çarpıcı yorum, sahnenin ne kadar da 'distopik' olduğuydu.

        Pankartlar arasında nişan yüzüğü almak için yardım isteyenler, annesine lüks markadan çanta almak, ev kredisini ödemek ya da veteriner faturalarını ödemek için yardım isteyenler vardı.

        Fotoğrafı üzücü bulanlar, "Eğer konsere gitmeye gücünüz yetiyorsa, konsere gitmek için harcadığınız parayı bu pankartlardan bazılarının söylediği ihtiyaçlara harcayabilir misiniz?" diyenler ve "Utanma duygusunu geri getirmeliyiz" diyenler çoğunluktaydı.

        Evet, gerçekten utanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor. Konsere gidip sahnedeki sanatçıdan para istemek için pankart yazmak aslında oldukça utanç verici.

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        Sosyal medyada durumu eleştirenler, hayranların Drake'ten para istemek yerine ona olan takdirlerini göstermesi gerektiğini söyleyenler ile Drake'in kendisinin bu tür davranışları teşvik ettiğini düşünenler olarak ikiye bölünmüş görünüyordu.

        2023'te Drake, tüm birikimini kendisi ve kız arkadaşı için ayrılmadan önce biletlere harcadığını iddia eden bir hayranına 50 bin dolar vermişti.

        Geçen yılın aralık ayında Drake'in benzerleri yarışmasını kazanan kadın hayranına da 10 bin dolar hediye etmişti.

        250 milyon dolar serveti olan biri için bu hediye edilen rakamlar devede kulak kalıyor ama şarkıcının bunu bir alışkanlık haline getirmesini, 'sadaka dağıtarak reklamını yapmak' olarak yorumlarsak haksızlık etmiş olmayız.

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        Peki, Drake dışında bugüne kadar hangi ünlüler hayranlarını para ödülleriyle sevindirdi?

        NBA ikonu Shaquille O'Neal, 2021'de bir gencin nişan yüzüğü masrafını karşıladı. Bunu nasıl yaptığını anlatırken şu ifadeleri kullandı: İçeriye giren bir adam gördüm, çok utangaçtı. 'Hey, yüzüğümü ödemek için ne kadar borcum var?' diyordu. Ne zaman evden çıksam, sadece bir iyilik yapmaya çalışıyorum. Sadece insanları gülümsetmeye çalışıyorum, hepsi bu.

        En zengin kadın sanatçı Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinde çalışan kamyonculara 100'er bin dolar ikramiye verdi ve gıda bankalarına bağış yaptı. Daha önce COVID-19 salgınından maddi olarak etkilenen iki anneye de 13'er bin dolar vermişti.

        Model Chrissy Teigen, 2017'de bir hayranının güzellik okuluna gitmesi için 5 bin 500 dolar ödedi.

        Şarkıcı Nicki Minaj, bir hayranının kendisinden talep etmesinin ardından sosyal medyada, hayranlarının okul ücretlerini ödemeyi planladığını duyurdu. Faturalarını kendisine göndermeleri halinde, yaklaşık 30 hayranına kitap, bilgisayar ve hatta konaklama masraflarını ödemeyi teklif etti. Çoğu, yaklaşık bin dolar tutarında fatura ücreti talep etti. Minaj, sözünü tuttu; hatta bir öğrencinin 6 bin dolarlık okul ücreti talebini karşıladı.

        İki Justin Bieber hayranı, ünlü yıldızı görmek umuduyla New York'ta kaldığı otelin önünde yaklaşık 24 saat bekledikten ve ısınmak için telefon mağazasına girdikten sonra şarkıcıya, mağazada olduklarını söyleyen bir tweet atmıştı. Hayranlarına en sevdikleri rengin ne olduğunu sorduktan sonra Bieber, her ikisine de yeni bir akıllı telefon aldı.

        Evet, bu örnekler de mevcut ve çoğaltılabilir ama galiba bir tek Drake, yardım dağıtmayı sistematik halde ve herkesin gözü önünde yapmayı tercih ediyor. Nasıl diyorlar? Reklamın iyisi, kötüsü olmaz mı? Daha çok reklam, daha çok servet...

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        #Drake
        #konser
        #yardım
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