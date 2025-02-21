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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!

        TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçına yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 21:46 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:56
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        Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

        Kurulun yapılan itirazı incelediği; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle ret kararı verildiği belirtildi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        5. E.2025/129– K.2025/99

        Galatasaray A.Ş.’nin 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu’nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

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        - TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

        - Merkez Hakem Kurulu’nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı’nın “Kurulun Yargı Yetkisi” başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu’nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla,

        8. E.2025/132 – K.2025/102

        Galatasaray A.Ş.’nin 21.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. Haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına Merkez Hakem Kurulu tarafından yabancı hakem atanması kararına karşı 20.02.2025 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na yapılan iptal talepli başvurunun yanıtsız bırakılarak reddedildiğine karar verilmesi ve TFF Yönetim Kurulu'nun kararının iptal edilmesine dair talebi incelendi Yapılan müzakere neticesinde; hukuka ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından talebin reddine, oybirliğiyle,

        Karar verilmiştir.

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