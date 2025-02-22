Spor yazarları Eyüpspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti ve serisini sürdürdü. Spor yazarları, Eyüpspor-Beşiktaş maçını köşelerinde değerlendirdi.
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Spor yazarları, ikas Eyüpspor - Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"TEKNİK ADAM DOKUNUŞU"
Murat Özbostan (Sabah): Teknik adam dokunuşu, huzuru var Beşiktaş'ta. Trabzonspor, Eyüp. İki kritik maçtan 6 puan almak önemli. Beşiktaş biraz daha geride kalan haftalarda o çalkantılı günleri yaşamasaydı bu oyun, istek ve iştahla farklı bir hikâye yazabilirdi. Tabii bu tabloda aşağı inen, formu azalan İmmobile var. İki net pozisyondan faydalanamadı...
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"SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADILAR"
Turgay Demir (Fotomaç): Futbolu böyle havalarda oynatacaksın ki en az koşan kaliteli ayaklar bile donmamak için kendi standartlarının üzerinde koşacaklar. Dün olduğu gibi... Maçın hemen başında mağlup duruma düşen Beşiktaş muhtemelen takım olarak en iyi koşu mesafelerinden birini yapmıştır. Sürekli topun arkasındaydılar, sahada basmadık yer bırakmadılar...
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"İZLEMESİ KEYİFLİ TAKIM HALİNE GELDİ"
Ali Gültiken (Sabah): Eyüpspor'un savunma arkasına yapılan koşular, derinlemesine ve dikine paslar, kanatlardan gelen ortalar Beşiktaş'ı çok etkili hale getirdi. İlk yarıda atılan iki gol var. Ama en az beş golle de bitebilirdi. Rashica, Rafa Silva ve Gedson'un yüksek tempodaki hareketli oyunlarına Joao Mario'nun klas pasları ve ustalığı da eklenince Beşiktaş izlenmesi çok keyifli bir takım haline geldi.
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"YETENEKLERİNİ SERGİLEMEYE BAŞLAYACAKTIR"
Fatih Doğan (Sabah): Beşiktaş taraftarı, Güney Amerikalı genç iki yıldızı merak ediyordu. Dün 76'da Arroyo, Joao Mario'nun yerine girse de kendini ve yeteneklerini gösterecek bir ortam bulamadı. Havalar ısındıkça, onlar da yeteneklerini sergilemeye başlayacaktır. Şimdilik bu yükü takımın büyük yıldızı Rafa Silva üstleniyor.
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"BEŞİKTAŞ FAZLASIYLA POZİSYON VERİYOR"
Oktay Derelioğlu (Takvim): Özellikle Rafa Silva ve Mario uyumuna Gedson Fernandes ve Rashica da eklendiği zaman çok etkili bir Beşiktaş vardı dün sahada. Masuaku sol taraftan etkili bir oyun oynadı hem ofansta hem defansta. Ama orta merkez stoperde Felix Uduokhai ve Tayyip Talha için aynı şeyleri söyleyemem. Arka tarafta Beşiktaş fazlasıyla pozisyon veriyor.
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"METOĞLU BAŞARIYLA YÖNETTİ"
Mustafa Çulcu (Sabah): Hakem Muhammet Ali Metoğlu, 3 hafta aradan sonra Süper Lig görevi aldı. Oyuncuların sadece futbol oynama isteği içinde olmaları, hakemin işini kolaylaştırdı. O da oyunu bozmadı. Oyuncular hakeme güvendi, hakem oyuna ve oyunculara saygılıydı. Sıkıntılı pozisyon yoktu. Doğru kartlar gösterdi. Maçı başarı ile yönetti.