Spor yazarları Eyüpspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

"İZLEMESİ KEYİFLİ TAKIM HALİNE GELDİ"

Ali Gültiken (Sabah): Eyüpspor'un savunma arkasına yapılan koşular, derinlemesine ve dikine paslar, kanatlardan gelen ortalar Beşiktaş'ı çok etkili hale getirdi. İlk yarıda atılan iki gol var. Ama en az beş golle de bitebilirdi. Rashica, Rafa Silva ve Gedson'un yüksek tempodaki hareketli oyunlarına Joao Mario'nun klas pasları ve ustalığı da eklenince Beşiktaş izlenmesi çok keyifli bir takım haline geldi.