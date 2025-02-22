Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Musk daha saldırgan olmalı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump: Elon Musk daha saldırgan olmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın yürüttüğü işlemler konusunda daha saldırgan olması gerektiğini belirtirken "Kurtarmamız gereken bir ülke var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı daha agresif olmaya çağırdı.

        DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

        ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Habertürk Anasayfa