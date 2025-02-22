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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

        İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

        Giriş: 22.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:28
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        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

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