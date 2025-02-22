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        Haberler Dünya Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti | Dış Haberler

        ABD'de bir mahkûm silahla idam edilmeyi tercih etti

        ABD'nin Güney Karolina eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan bir mahkûm, silah ile idam edilme yöntemini tercih etti. Cezanın, 7 Mart'ta infaz edilmesi beklenirken, 15 yıl sonra ilk defa bir mahkum silahla idam edilmiş olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:56
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        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
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        ABD'nin Güney Karolina eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Brad Sigmon, ölüm yöntemi olarak silahla idam edilmeyi tercih etti.

        Elektrikli sandalye, iğneyle uyutulma ve silahla idam edilme seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda olan Sigmon, silahla idam edilmeyi tercih ederken, ölüm cezasının 7 Mart'ta infaz edilmesi bekleniyor.

        Güney Karolina, ölüm cezasına çarptırılanlardan 3 seçenekten birini tercih etmelerini istiyor. Eğer mahkûm hiçbir tercih yapmazsa elektrikli sandalye yöntemi ile idam infazı gerçekleşiyor.

        ABD tarihinde daha önce Utah eyaletinde infaz edilen silahla idam cezası, 15 senedir hiçbir mahkûma uygulanmadı.

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