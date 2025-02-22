Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti | Dış Haberler

Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti | Dış Haberler

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Brad Sigmon, ölüm yöntemi olarak silahla idam edilmeyi tercih etti.

Elektrikli sandalye, iğneyle uyutulma ve silahla idam edilme seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda olan Sigmon, silahla idam edilmeyi tercih ederken, ölüm cezasının 7 Mart'ta infaz edilmesi bekleniyor.

REKLAM advertisement1

Güney Karolina, ölüm cezasına çarptırılanlardan 3 seçenekten birini tercih etmelerini istiyor. Eğer mahkûm hiçbir tercih yapmazsa elektrikli sandalye yöntemi ile idam infazı gerçekleşiyor.

ABD tarihinde daha önce Utah eyaletinde infaz edilen silahla idam cezası, 15 senedir hiçbir mahkûma uygulanmadı.