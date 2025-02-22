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        Haberler Dünya Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor | Dış Haberler

        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada, devlet içinde yapılan değişikliklere dikkat çekerek "Yalancılar, küreselciler ve derin devlet bürokratları defediliyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:48
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        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakâr Politik Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada, devlet içinde yaptıkları değişikliklere dikkat çekti.

        Devlet yalancılardan ve sahtekârlardan arındırdıklarını ifade eden Trump "Yalancılar, küreselciler ve derin devlet bürokratları defediliyor. Bataklığı kurutuyoruz." dedi.

        Trump diğer yandan göçmenlerle ilgili yürütülen politikalara vurgu yaparak "Yasa dışı, suçlu yabancılar defedildi. Washington yıllarca kötü niyetli radikal solcu marksistler tarafından kontrol edildi." derken ABD'yi savaş kışkırtıcısı ve yolsuzluk yapan güçlerin elinden geri aldıklarını iddia etti.

        Trump ayrıca yaptıklarının halk nezdinde de karşılık bulduğunu işaret ederek anket sonuçlarında hiç olmadığı kadar başarılı olduklarını ifade etti. Trump anket sonuçlarındaki başarıya dikkat çektikten sonra seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek aslında 77 milyondan fazla oy aldığını belirtti.

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