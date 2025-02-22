Asma tavanı kırıp alttaki daireye giren şüpheli yakalandı

Ümraniye'de 2 öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı.

Burada birkaç gün kalan şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.

Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti.

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Şüpheli, daha sonra daireye gelen öğrencilerden birini darbedip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Ev sahibi Cengiz Yaşar, AA muhabirine, apartman sakinlerinin olay nedeniyle panik yaşadığını söyledi.

Yaşar, "Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor." diye konuştu.