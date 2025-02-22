AK Parti’nin bugün düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongresi’nde kulisler hareketlenmeye başladı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne sayılı saatler kala kulisler hareketlendi. MKYK listesinde yer alacak isimler AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından telefonla tek tek arandı ve bilgi verildi.

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MESUT ÖZİL, SİNAN AKÇIL, NİLHAN OSMANOĞLU, DERYA AYAYDIN

Kulislerde dolaşıma giren iddialara göre Şahin tarafından aranan isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil, müzisyen Sinan Akçıl ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de bulunuyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da MKYK listesine girdi. İşletme ve finans uzmanı olan Ayaydın, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesiydi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BAZILARI

Öte yandan mevcut MYK üyelerinden yani genel başkan yardımcılarından yalnızca Vedat Demiröz'ün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni bir göreve getirilmesi beklenirken diğer tüm isimler MKYK listesinde kendilerine yer bulduğu öne sürülürken AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde eski Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank ve İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu bulunuyor.

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ÜÇ YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GELİYOR

Yapılacak tüzük değişikliği ile üç yeni genel başkan yardımcılığı oluşturulacak. Bunlar Sağlık Politikaları Başkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ve Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı olarak belirlendi.

VEDAT DEMİRÖZ'E ÖZEL GÖREV

MKYK listesinde girmeyeceği belirtilen Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde özel bir göreve getirilmesi bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...