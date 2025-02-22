Papa solunum krizi yaşadı

Geçtiğimiz hafta, solunum yolları enfeksiyonu teşhisiyle Roma'da hastaneye kaldırılan Papa Fransuva'nın durumu kötüye gitmeye başladı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, iki taraflı zatürre yaşayan Papa'nın durumu kritik olarak belirtilirken, Papa'nın sabah saatlerinde astım benzeri uzun süreli bir solunum krizi yaşadığı duyuruldu. Papa'ya kriz sırasında oksijen desteği verildi.

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Kan testlerinde ise trambosit düşüklüğü tespit edilen Papa'nın, hâlihazırda uyanık olduğu da verilen bilgiler arasında.

Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, 88 yaşında.