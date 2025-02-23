AK Parti'de Büyük Kongre günü

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde salon dışında bekleyen partililere seslendi. Erdoğan birazdan salonda da bir konuşma gerçekleştirecek.

Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

İYİ PARTİ VE GELECEK PARTİSİ’NDEN İSTİFA EDENLER

AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.

AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu. Gelecek Partisi’nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da MKYK listesinde yer aldı.

ESKİ YILDIZ FUTBOLCU MKYK'DA

MKYK'da dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Almanya’da kariyerine başlayan İspanya ve İngiltere liglerinde top koşturduktan sonra kariyerini Türkiye’de noktalayan Özil, yeşil sahalardan sonra siyaset sahnesinde ter dökecek.

İKİ GENÇ SİYASETÇİ GÖKÇEK VE AYAYDIN

Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.

SALİM ENSARİOĞLU DA AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu da AK Parti'ye katıldı.

MKYK DA 39 YENİ İSİM

ABDÜLKADİR DEVELİ

ABDURRAHMAN AKYÜZ

AHMET BAHA ÖĞÜTKEN

AYŞE KEŞİR

CENGİZ TOKMAK

CİHAD TERZİOĞLU

DERYA AYAYDIN

DURSUN ATAŞ

EYYÜP KADİR İNAN

FATİH SADULLAH SELMAN

FADİME ZEHRA ŞENER

GÖKHAN DİKTAŞ

HALİT YEREBAKAN

HAYDAR ALİ YILDIZ

HİLAL KALYONCU KOÇ

HİLMİ TÜRKMEN

HÜSEYİN YAYMAN

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İSMET GERGERLİ

KÜRŞAD ZORLU MEHMED KIRMIZI MELEK DUMAN MESUT ÖZİL MUHAMMED FARUK ACAR MUSTAFA DEMİR MUSTAFA HULKİCEVİZOĞLU MUSTAFA NEDİM YAMALI MUSTAFA ÖZKAN NAİM MAKAS NİLHAN AYAN OSMAN GÖKÇEK SADETTİN HÜLAGÜ SELÇUK SÜMER SERAP YAZICI ÖZBUDUN SEYİTHAN İZSİZ TEMEL BAŞALAN ÜNAL KARAMAN VELİ ARSLAN ZAKİR AVŞAR Öte yandan dün kulislerde adı geçen müzik dünyasının ünlü isimlerinden Sinan Akçıl, MKYK'da yer almadı. REKLAM Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetlilerin, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi. Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu. Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları salonda yer aldı. Salona, "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları da asıldı. REKLAM GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

BAHÇELİ'DEN KONGRE İÇİN ÖZEL ÇİÇEK ARANJMANI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir." AK Parti'de isimler netleşiyor Haberi Görüntüle