Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde ilk olarak Ankara Spor Salonu dışında bekleyen partililere seslendi.

REKLAM advertisement1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Muhabbettiniz için vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel, 'Adında AK Işığında İstikbal' olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu birazdan inşallah başarıyla tamamlıyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, şaibesiz olarak bugünlere geldik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımızla kucaklaştık. Milletimizle olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık.

REKLAM

Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Sordum şu anda dışarıda katılım ne kadar. Evet dışarıdaki katılım 60 bin. Allah'a hamd olsun. Kar bora fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamdediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha kongremizin ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

BÜYÜK KONGRE'DE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Kongre'de yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: "Bu kutlu sevdaya gönül veren herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz milletimin her ferdini yürekten selamlıyorum. Teşkilatımın her kademesinde yer alan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Sevdanızla aşkınızla samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Partimize alın teri döken tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"RAM OLACAĞIMIZ TEK MERCİ TÜRK MİLLETİDİR"

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz. Yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemek. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven duyacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Bizim tek ülkümüz adalettir, hakkaniyettir. Yaşamaktan şeref duyacağımız devlet Türkiye'mizdir. Ram olacağımız tek merci Türk milletidir.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. 8. Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz. "BİZ PAZARLIK MASALARINDA KURULMADIK" Kimse bize gül bahçesi vadetmedi. Gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri büyüttük. Biz sadece seçimleri kazanarak değil gönülleri de kazanarak iktidardayız. Pazarlık masalarında kurulmadık. Milletin partisi olarak doğduk ve bugünlere geldik. İç muhasebemizi cesaret ve özgüvenle yapıyoruz. Bütün umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına, AK kadroların yorulmasına bağlayanlar dikkatinizi çekiyorum, 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Davamızın gücünü ülkemizin gücü yaptık. Dünyada lider bir Türkiye inşa ettik. Ülkemizde muhalefet, maalesef, sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri şeffaf olarak değil, kapalı kapılar ardında yürütüldü. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz, ya silah ya sivil siyaset diyoruz. Türk'e de Kürt'e de Sünni'ye de Alevi'ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. FETÖ'yü ve 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü AK Parti'yi yıpratma aracı haline dönüştürmek isteyenler de tarih önünde hesap vereceklerdir. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra, demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek en iyisini ümit ederek terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır. Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir, ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır. "KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ BİTTİ" AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. ENFLASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe, alım gücü daha artacak; bunun olumlu etkisini 85 milyon bizzat görecek. Türkiye Yüzyılı Reform Programını hazırladık. Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız. Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz." AK Parti'de Büyük Kongre günü Haberi Görüntüle