29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse yakalanan yaklaşık 45.000 vakayı inceledi. Araştırmacılar bu vakaların yüzde 81'inin hastalığının hafif geçtiğini, yüzde 14'ünün ciddi ve yüzde 5'inin kritik olduğunu, durumu kritik olan hastaların yaklaşık yarısının da öldüğünü açıkladı. Hafif veya ağır hastalığı olan hastalarda ise ölüm meydana gelmiyor.
HAFİF
Koronavirüs vakalarının çoğu hafif ve grip benzeridir. Burun akıntısı, kuru öksürük ve düşük derecede ateş
CİDDİ
Bağışıklık sistemi viral enfeksiyonla savaşırken iltihaplanma, akciğerlerde sıvı birikmesine neden olur. Akciğerlerdeki sıvı nefes almayı zorlaştırır. Kan oksijen seviyeleri normalin altına düşer.
KRİTİK
Viral enfeksiyona karşı büyük bir bağışıklık tepkisi meydana gelir. Sepsise ve septik şok olarak bilinen bir durum olan kan basıncında tehlikeli bir düşüşe neden olur. Oksijen eksikliği, iltihaplanma ve septik şok nedeniyle organ yetmezliği meydana gelir.
Pekibelirtiler hangi hastalarda nasıl ilerliyor? Toplumun tamamı baz alındığında belirti göstermeyen hastalar, hafif/orta şiddette belirtiler gösteren hastalar, şiddetli belirtiler ve kritik belirtiler gösteren hastalar hangi durumlara maruz kalıyor bilimsel makalelerden derlenerek grafikte gösterildi.
PEKİ KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNACAĞIZ?
* Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
* Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
* Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
* Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
* El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
* Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
* Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
* Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
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