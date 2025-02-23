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        Haberler Dünya Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu hafta bitirebileceğini söyledi | Dış Haberler

        Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu hafta bitirebileceğini söyledi

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu hafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırabileceğini söyledi ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürdüğünü dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:24
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        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini belirtti.

        The Hill'in haberine göre Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürmeye odaklı olduklarını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi.

        Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade eden Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin "harcamalarını telafi edebileceğini" söyledi.

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        Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında yapılacak olası anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli olduğunun altını çizdi.

        TRUMP'IN KIYMETLİ MADEN TEKLİFİ

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını ülkesiyle yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

        Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

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