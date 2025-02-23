Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!

Tarih 5 Mayıs 2015. İstanbul Cinayet Masası'nın ‘B’ bölgesinde görevli deneyimli dedektiflerden biri olan şef İsmail Metin, ekibiyle Mecidiyeköy’de kahvaltı yapıyordu. Mesai sabah çok erken saatlerde başlamıştı. Geceden sadece Avcılar’da yaşanan bir cinayet vakası vardı. A bölgesi olarak yer alan Avcılar’da bir başka ekip olayı araştırıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün kanalında bu olayla ilgili muhabere yapılırken araya haber merkezi girdi. Kalın ve tok sesli polis memuru ’Ekipler bir saniye merkez konuşuyor. Merkez '89 346 ekibimiz neredesiniz’ diye anonsta bulundu. 89 346 kodlu ekip Mecidiyeköy’de kahvaltı yapan İsmail Metin ve ekibinin koduydu. Polis merkezi, telsiz konuşmalarını bölüp, cinayet masasından bir ekibi anons ediyorsa, önemli bir cinayet vakası daha vardı demekti.

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BEYOĞLU’NDA KADIN CİNAYETİ

Merkez kendisine cevap veren şef İsmail Metin’e ‘Beyoğlu’nda verdiğimiz şu adrese ivedi geçin ex konusu var” dedi. İsmail Metin yanında iyi bir cinayet dedektifi olan Rıdvan Kaplan ile hemen verilen adrese hızla geçti. Kahvaltılarını daha bitiremeden yeni bir olaya giden cinayet dedektifleri, Beyoğlu’nun meşhur tarihi cumbalı mimari evlerden birinin önünde durdu. İlçe ekipleri olay yerinde tedbir almış bir şekilde bekliyordu. Olay birinci kattaydı. Birinci kata çıkan cinayet dedektifleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Genç bir kadın korkunç şekilde öldürülmüştü.

MÜZİSYEN ÇIKTI

Emekli cinayet uzmanı İsmail Metin, o gün olay yerine gittiğinde genç bir kadının cesediyle karşılaştığını anlatarak şöyle devam etti: "Karşımızda öldürülmüş bir kadın vardı. Sırt üstü yerde yatar pozisyonda iki eli bir cep telefonu şarjı kablosuyla bağlanmıştı. Boynu çanta kordonuyla sıkılarak öldürülmüştü. Gözlemlerimize göre olay yerinde bir boğuşma yaşanmıştı. Tabii kadının hemen kim olduğuna baktık. Müzisyen bir kadındı. Ben hemen şubenin olay yeri inceleme ekiplerini çağırdım. Çünkü olayda boğuşma var ve bu boğuşma sonrası mutlaka deliller vardı. Delillerin kaybolmaması gerekiyordu. İyi incelenmesi gerekiyordu. Herkesi dışarı çıkarttık.”

KAPIDA ZORLAMA YOKTU

Olay yeri inceleme ekipleri gelip çalışma yapmaya başladı. Cinayet ekipleri de her zaman olduğu gibi, maktul kadınla ilgili tüm bilgileri ortaya çıkartıyordu. Genç kadının ismi Değer Deniz’di. 39 yaşında olan genç kadın bir sanatçıydı. Müzisyen olarak şarkı sözleri de yazan bir sanatçıydı. Evde yapılan incelemede kapıda bir zorlama yoktu. Kendisinden haber alamayan kardeşi çilingirle içeri girdiğinde cesetle karşılaşmıştı.

REKLAM Cinayet uzmanı Metin, evin her tarafını incelediklerini belirterek “Kapıda zorlama yoktu. Kapı kapalıydı. Birinci katta olan bir evdi. Ve pencerelere baktık. Pencereler de kapalı gözüküyordu. Pencereleri incelerken bir pencerenin kapatılmış ama kolunun çekilmediğini gördüm. Oradan aşağıya baktım. Ve bu bana şüpheli geldi.” dedi. EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ODASI Saatler geçmişti. Genç kadının öldürülmesini gazeteciler duymuştu. Bu cinayet çok önemli bir konuydu. Ve birçok polis muhabiri bu cinayetin peşine düştü. O saatlerde Asayiş Şube Müdürü Yusuf Bengül’ün odası da hareketliydi. Şube muhabirleri emniyet müdürünün odasında olayla ilgili ufak bir ipucu almaya çalışıyordu. Bunlardan biri de gazeteci Habip Atam’dı. Bu olayın gündem olduğunu belirten Atam “Biz olayla ilgili bilgi almaya çalışıyorduk tabii. Bir genç kadın yalnız yaşadığı evinde öldürülmüştü. Kapıda zorlama yoktu. Katil tanıdık olabilirdi. En azından öyle düşünüldü. Ama tabii bu tür olaylarda bazı ipuçları elde edilmiş ise ve gizli tutulması gerekliyse bizimle bir paylaşım yapılmazdı. Biz ilk gün haberimizi yaptık. Ve cinayetin kısa sürede çözüleceğini de tahmin ettik ” dedi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru İsmail Metin REKLAM SİLİK BİR GÖRÜNTÜ İsmail Metin ve ekibi için yoğun bir gün başlamıştı. Yalnız yaşayan genç müzisyen kadın evinde öldürülmüştü. Olay bölgesinde güvenlik kameraları incelenmek için ekip ikiye ayrıldı. Dedektif Rıdvan Kaplan ile bir arkadaşı güvenlik kameralarından iz sürmeye başladı. Cinayet uzmanı Metin ise, genç kadının bir husumetlisi var mı yok mu onu araştırdı. Ancak kadının hiçbir husumetlisi yoktu ve sevilen bir insandı. Sokağı gören bir kameradan bir şüpheli kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüdeki kişinin gece yarısı sokağa girip bir süre sonra çıktığı görülüyor. Ancak bu kişinin yüzü belli olmuyordu. OLAY YERİ YENİDEN İNCELENDİ Yüzü silik bulunan kişinin kim olduğunun tespit edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden nereye gittiği araştırılmaya başlandı. Bu sırada genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Cinayet uzmanı İsmail Metin de, olay yerinin bir kez daha incelenmesi gerektiğini söyleyerek inceleme yaptırttı. Dışarıdan apartmana bakan Metin, şüphelinin alt kattan tırmanarak üst kata kadar çıkıp pencereden içeri girmiş olabileceğini düşündü. Deneyimli dedektifin bu düşüncesi boş çıkmayacaktı.

KILLAR VE İZLER BULUNDU Boğuşmanın yaşandığı yerde yeniden inceleme yapıldı. Bazı kıllar bulundu. Bu kıl örnekleri alındı. Cinayet uzmanı Metin’in dikkat çektiği o pencerede de sürtünme izlerine rastlanıldı. Alt kattaki demir parmaklıklarda yapılan incelemede bazı parmak izleri de elde edildi. Bunlar çok önemliydi. Cinayet uzmanı İsmail Metin’e göre, katil bu eve alt kattaki demir parmaklıklardan tırmanarak ulaşmış ve öyle içeri girmişti. Deneyimli dedektif böyle düşünüyordu. Genç kadının cep telefonu da kayıptı. Bu da bir hırsızlık olayının olabileceğini gösteriyordu. REKLAM TIRNAK ARASINDA DNA Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cesedi incelendi. Yapılan incelemelerde genç kadının tırnak arasında DNA bulundu. Bu DNA’nın katile ait olabileceği kaydedildi. EŞKALİNE ULAŞILDI Ama tüm bu bilgiler gizlilik içinde sürdürülüyordu. Genç kadının annesini bilgi amaçlı dinleyen İsmail Metin “Anne çok ağladı. Biz de tabii çok üzüldük. Gerçekten biz bu cinayeti çözmeden eve gitmeyecektik. Zaten bu olayı çözmek için iki gün eve gitmedik. Kamera görüntülerinde, şüphelinin bir noktada taksiye bindiğini gördük. Tabii ondan sonra onu kaybettik. Biz hemen o taksiciyi bulduk. Taksici bize çocuğu nereye bıraktığını söyledi. Beyoğlu’ndaki mahalleye bırakmıştı. Muhtemelen burası kendi evine yakın bir yerdir dedik. Bu arada, taksiciden de en azından eşkalini öğrendik.” POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ Şüpheli bu mahallede inmişti. Ancak hangi evde kalıyordu. İsmi ve soy ismi bilinmiyordu? Peki polis ne yapacaktı? Cinayet masası her zamanki gibi filmleri aratmayan sokak çalışmasıyla da bu olayı çözecekti. O bölgede polis olduklarını gizlediklerini söyleyen cinayet uzmanı emekli polis memuru İsmail Metin, “Sokak çalışması önemlidir bizim için. Sokakta oyun oynayan çocuklar vardı. Bakkal vardı o bölgede. Biz de çocuklara, bisiklet meselesinden dolayı görüşeceğimiz bir çocuk gelmedi bize dedik. Biz o bölgede bir gün geçirdik. Çocuklardan biri 'abi aradığınız abiye benzer bir kişi bakkaldan bir şey almıştı bu eve girdi' dedi. Bu bizim için çok önemli bir ipucu oldu” dedi. REKLAM ABLASI ŞOKE OLDU O evde kim oturduğunu hemen araştırdıklarını söyleyen cinayet uzmanı İsmail Metin “Hemen yeri tespit ettik. 'İçeri gireceğiz çocuğu alacağız' dedik. Bize 'bekleyin destek gönderelim. Tehlikeli olabilir' dendi. Biz ne olur ne olmaz çocuğu elimizden kaçırırız diye iki ekiple içeri girdik. Çocuk 17 yaşındaydı. Hemen aldık. Ablası ve eniştesi evdeydi. Cinayetten dolayı aldığımızı söyledik. Ablası kardeşinin asla öyle bir şey yapmayacağını söyledi bize. Ama olayı duyunca da şok geçirdiler. Bize cinayeti itiraf etti.”

TIRNAK ARASINDAKİ DNA’DA UYUŞTU Genç kadına ait cep telefonu ile saksafonun çalındığını tespit ettiklerini belirten cinayet uzmanı Metin şöyle devam etti: "Biz bunun cep telefonu sattığı adresi bulduk. Hatta oradaki görüntüsünü de aldık. Çaldığı saksafonu da bulduk. Evin içinde bulunan kıl ona ait çıktı. O parmaklıklarda parmak izleri de çıktı.” Olay iki günde çözüldü. Olay yerinde katile ait bulgular bulundu. Ayrıca genç kadının tırnağından çıkan DNA, katilin DNA’sıyla da uyuştu. Boğuşmada genç kadın, katiline ait DNA’yı tırnak arasına almıştı. ÇIKARKEN KAPATMIŞ Cinayet uzmanları İsmail Metin ve Rıdvan Kaplan ile ekip arkadaşları bu cinayeti iki günde çözdü. Yapılan çalışmalarda olaya ait detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı eve hırsızlık amacıyla, alt kattan parmaklıklardan tırmanarak pencereden girmişti. İçeride gürültüye uyanan Değer Deniz’i etkisiz hale getirerek önce bağladı, ardından çanta kordonu ile boğarak öldürdü. Cinayetin ardından genç kadına ait evde bulunan cep telefonu ile saksafonu çalarak geldiği pencereden çıktı. Çıkarken de pencereden girip çıktığı anlaşılmasın diye pencereyi eliyle çekerek kapatmıştı. ÇOCUK ŞUBEYE GÖNDERİLDİ Tüyler ürperten olayın 2 gün sonra çözüldüğünü anlatan gazeteci Habip Atam, katil zanlısının hırsızlık amacıyla içeri giren 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek “17 yaşında olduğu için çocuk şubeye teslim edilecekti. Şubeden çıkışını biz çektik. Sorularımıza cevap vermedi. Bu olayın iki gün gibi kısa sürede çözülmesi İstanbul polisi için çok önemliydi.” dedi. 45 YIL HAPİS CEZASI ALDI Mahkeme heyeti 17 yaşındaki katil zanlısına "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "nitelikli yağma" suçundan 9 yıl ve diğer suçlarını gizlemek amacıyla "kasten öldürme" suçundan da 24 yıl olmak üzere 45 yıl hapis cezası verdi. BİRÇOK CİNAYETİ ÇÖZDÜLER 2 gün eve gitmeyerek çok önemli çalışmalar yaparak katil zanlısını yakalayan cinayet uzmanları İsmail Metin ve Rıdvan Kaplan ile ekipleri birçok önemli cinayeti çözdüler. Cinayet masasında yıllarca çalışan başarılı dedektifler İsmail Metin bir yıl önce, Rıdvan Kaplan ise birkaç ay önce emekli oldu.