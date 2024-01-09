Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik Norveç hükümetine yine dava açtı: Tecridi sona ersin istiyor

TOPLU KATLİAM SALDIRISI

Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Breivik 2016'da da Norveç devletine karşı insan hakları davası açmış ve bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.