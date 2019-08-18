Bodrum tarihi ve kültürüyle doğal güzellikleriyle çok önemli bir coğrafyadır. Türkiye'nin en değerli hazinesi diyebilecek kadar önemli bir yerdir Bodrum. Bodrum'u tüm dünya tanıyor. Biz Bodrum'u daha da güzelleştirebiliriz. Dünya'nın en önemli ülkelerinden Norveç'in prensesi de Bodrum'u tercih ediyor tatil için. Bunun gibi birçok ünlü isim Bodrum'da, bu bizim için çok önemli. Türkiye'nin turizmi Bodrum'un kapısından geçiyor. Prenses ile birlikte güzel bir akşam geçireceğiz ve Bodrum'un tüm güzelliklerini teker teker kendisine anlatacağız. Bu da bize Avrupa'nın kapısını açabilecek diyebilirim.