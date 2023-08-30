ÇOCUKLARIN HAFIZASI VE ÖĞRENME YETENEĞİ GELİŞTİ

Araştırma sonucunda çocuklarda hafıza ve öğrenme yeteneğinde artış görüldü. Ayrıca çocukların beyin fonksiyonlarında da gelişme olduğu tespit edildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre spor yapan çocukarın özgüveni daha yüksek ve kaygı, depresyon gibi rahatsızlıklarda daha az görülüyor.