Normalleşmeyle kapılarını açan kaplıcalarda stres atıyorlar - BİNGÖL

AA

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesinde kendiliğinden çıkan ve doğal sıcaklığı 40-50 derece olan suyun, içerdiği mineraller sayesinde böbrek taşlarını düşürmede etkili olduğu, stres ve depresyona bağlı psikolojik hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılıyor.Salgın nedeniyle uzun bir süre evden dışarı çıkamayan vatandaşlar, kuaför, berber, restoran ve kafelerden sonra normalleşme şartlarına uygun bir şekilde kapılarını açan kaplıcalara akın etmeye başladı.Şifalı sıcak su havuzuna giren vatandaşlar, 42 derecelik suyun keyfini sürdü.- "Yeni dönemde yeni tedbirler"Beldede yer alan iki tesisten biri olan Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri Müdürü Sebahattin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'deki termal suların geçmişten günümüze binlerce yıldır çeşitli rahatsızlıklara şifa kaynağı olarak bilindiğini söyledi.Yeni dönemde, kaplıcaya gelen vatandaşların ateşleri ölçtüklerini, ücretsiz olarak verilen terlik, havlu ve şort hizmetinin verilemediğini bildiren Özkan, kaplıca keyfini yaşamak isteyenlerin havuzda kullanacakları havlu, terlik ve şortları ya evden getireceklerini ya da belli bir ücret karşılığında tek kullanımlık, havlu, terlik ve şort temin ederek içeriye girebileceklerini belirtti.Kaplıcaya gelecek vatandaşların kişisel temizliğine ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çeken Özkan, "Uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da tesisimizi açtık. Salgından sonra biraz daha sıkı tedbirler aldık. Daha hijyen bir ortam için tek kullanımlık havlu, terlik kullanıyoruz. Salgın dolayısıyla vatandaşlarımızda haliyle biraz korku var. Eski yoğunluğumuz yok. Salgın bittikten sonra tekrar eskiden insanların dolup taştığı bir ortam olacaktır." diye konuştu.- "Kaplıca suyu strese birebir"Özellikle salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uzun süre evde kalan vatandaşların stres atması için şifalı sıcak su havuzlarına davet eden Özkan, kendisinin de zaman zaman stres atmak için havuza girdiğini vurguladı."Bu suyun strese iyi geldiğini kendimden çok iyi biliyorum. Stres yaşadığım zaman hemen sıcak suya girip çıkıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de bu konuda görüşü var. Kaplıca suyunun strese iyi geldiği hem üniversitelerin yaptığı araştırmalarda hem de vatandaşlardan aldığımız geri dönüşlerden biliyoruz." diyen Özkan, kaplıca suyunun strese çok iyi geldiğini savundu.Özkan, Turizm ve Otelcilik ile Fizyoterapi Programında okuyan öğrenciler için uygulama alanı olan tesislerin sadece Bingöl’e değil bütün bölge halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi.- "Misafirlerimizi bekliyoruz"Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Günerigök de yılın her döneminde büyük rağbet gören biri Bingöl Üniversitesi diğeri de özel sektöre ait olmak üzere iki termal tesiste, 2'si VIP 12 havuz, 120 yatak ve 20 apart daire ile vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.İnsanların sadece kaplıca suyu için değil beldedeki park ve bahçelerde piknik yapmak için de geldiğini belirten Günerigök, 3 bin 250 nüfuslu beldede her yıl turizm yoğunluğu yaşandığını kaydetti.Salgın sürecinde ise hiç ziyaretçinin gelmediğini anımsatan Günerigök, 1 Haziran'dan itibaren de 2 bini aşkın insanın beldeye geldiğini aktardı.Günerigök, şöyle devam etti:"Ilıcalar beldemiz, 2 termal tesisimiz, Cevdet Yılmaz Parkı, Soğukçeşme kavurması, mesire alanlarıyla yeni hizmete açıldı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Salgından dolayı yaklaşık 3 aydır tesislerimiz kapalıydı. Beldemizin her tarafı yemyeşil, inşallah bundan sonra misafirlerimizi ağırlamak için her şey hazır. Ilıcalar güvenli ve huzurlu bir beldedir. Rahatlıkla insanlar gelip kalabilecekleri gibi geç saatlere kadar da eğlenebilirler. Salgın sürecinde beldemizde hiçbir vaka olmadı inşallah bundan sonra da olmayacaktır. İnşallah sezonu dolu dolu geçireceğiz."Sodyum, kalsiyum, bikarbonat ve sülfat gibi mineraller bakımından zengin olan suya sahip kaplıcalara gelen Mehmet Karasu ise kaplıcalara gelere uzun süre evde kalmanın stresini attığını dile getirdi.Normal zamanlar ise romatizma ağrılarına şifa bulmak için sıcak suyu tercih ettiğini anlatan Karasu, "Salgın sürecinde bu suya hasret kaldık. Ondan dolayı sıcak suyumuza geldik, stres atıyoruz. Gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Gelsin bu sıcak sudan faydalansınlar." diye konuştu.Belde sakini Ali Kaymazalp, salgın sürecinde evde kalmaktan sıkıldıklarını, kaplıca tesislerinin açılmasıyla yeniden nefes almaya başladıklarını belirtti.Kaymazlap, "Bu su birçok hastalığa iyi geliyor. Herkesi buraya bekliyorum." dedi.- Kaplıca suyunun faydalarıİstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Ana Bilim Dalınca hazırlanan heyet raporuna göre, Bingöl'deki kaplıca suyunun faydalı olduğu hastalıklar şöyle sıralanıyor:"Kemik hastalıkları, kemik erimesi ve diş çürüklerinin tedavisinde, ortopedik ameliyatlar sonrası tedaviler, eklem ve mafsal ağrıları, kireçlenme ve romatizmal hastalıklar, mide ve bağırsak hastalıkları, gastrit, ülser, mide kasılmaları ve yanmaları, idrar yolları, kronik idrar yolları enfeksiyonları, sinirsel hastalıkların tedavisinde, stres ve depresyona bağlı psikolojik hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları, tansiyona bağlı hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Gut hastalığı tedavisinde, şeker hastalıkları tedavisinde, vücuttaki yaraların kısa sürede iyileştirilmesi ve damar daralmalarının gevşemesinde etkilidir. Kadın hastalıkları tedavisinde, müzmin kadın hastalıkları ve kısırlık tedavisinde destekleyicidir. Beslenmeye bağlı flor eksikliğinin tedavisinde, hamilelerde, diş hastalıklarında, diş eti problemlerinde ve kemik erimesine karşı faydalıdır."BingölBingöl KaplıcasıBingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal TesislerIlıcalar BeldesiMuhabir Abdullah ÇelikRedaktör Nurten Aslan