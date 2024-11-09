Norm Ender, Antalya Kültür Yolu Festivalinde konser verdi
Norm Ender, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu
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Rap sanatçısı Norm Ender, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
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Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Norm Ender, on binlerce Antalyalı ile bir araya geldi.
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Sanatçı, 'Mekanın Sahibi', 'İhtiyacım Yok' ve 'Sözlerimi Geri Alamam' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla sanatçının hazırladığı 'Parla' isimli marşa ise alandaki tüm dinleyiciler coşkuyla eşlik etti.
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Norm Ender, buradaki konuşmasında, çok eğlendiğini belirterek, bu esnada çalışan emniyet personelleri ve Kültür Bakanlığı ekibine, ayrıca sahnede kendisine eşlik eden ekibine teşekkür etti ve alkış istedi.