Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Nora' 8 Ocak'ta Maximum Uniq Hall’da

        'Nora' 8 Ocak'ta Maximum Uniq Hall’da

        DasDas'ın Eylül ayında 'La Reprise' ve 'Gılgamış' oyunları ile başladığı İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un yönetmenliğini yaptığı 'Nora' oyunu 8 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'de İstanbullu tiyatroseverlerle ilk kez buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Nora' 8 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı ‘Nora’ oyununu sanatseverlerle 8 Ocak Pazartesi akşamı Maximum Uniq Hall’de buluşturmaya hazırlanıyor.

        Yönetmenliğini Theodoros Terzopoulos’un yaptığı bir Henrik İbsen uyarlaması olan ‘Nora’ oyunu Ibsen’in üç ana karakteri, Nora, Torvald ve Krogstad’ı ve onlar arasındaki üçlü ilişkiyi temel alıyor. Bu sahneleme yaklaşımı bir taraftan da Sophia Hill, Tasos Dimas, Antonis Myriagkos’un hayat verdiği bu üç karakterin yarattığı çelişkiyi ve itiraf edilmemiş olanı sadece kelimelerle değil aynı zamanda son derece dikkat çekici fiziksel ifade ile de ön plana taşıyor.

        Geliştirdiği oyunculuk yöntemi ve düzenlediği eğitimlerle de çok sayıda oyuncunun örnek aldığı Terzopoulos, kendi yarattığı sahneleme teknikleriyle tiyatro dünyasının “usta” yönetmenleri arasında yer alıyor. Ünlü yönetmen ‘Nora’dan önce hem yönetmenliğini yaptığı hem de sahnede olduğu ‘İO’ oyunu ile 3 ve 4 Kasım tarihlerinde DasDas’ta sanatseverlerle buluşmuştu.

        Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı, yıl içerisinde prömiyerini gerçekleştireceği yerli yapımları ve birçok başarılı uluslararası tiyatro, dans performans gösterilerini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyurmaya devam edecek

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #nora
        #Maximum Uniq Hall
        #Theodoros Terzopoulos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Habertürk Anasayfa