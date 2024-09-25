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NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, NN, 2009'dan bu yana Türkiye'de emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri sunuyor.

NN Hayat ve Emeklilik, 180'den fazla çalışanı ile bağımsız acente ağı aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor.

NN Hayat ve Emeklilik'in NN Group'un faaliyet sonucuna katkısı değerlendirildiğinde, satışın NN Group'un "Solvency II" oranı üzerinde önemli bir etkisi beklenmiyor.

Açıklamada, "İşlem, düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarına tabidir ve işlemlerin nihai olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN International Insurance Üst Yöneticisi (CEO) Frank Eijsink, Türkiye'deki operasyonlarını satma kararını titiz bir sürecin sonucunda aldıklarını ifade etti. Eijsink, detaylı bir değerlendirmeden sonra, bu kararın, Türkiye'deki müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların faydasına olacağı sonucuna vardıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Zurich Türkiye'nin, ölçeğini ve pazar payını artırarak Türkiye'deki faaliyetlerini ileriye taşımak için, iyi bir konumda olduğuna inancımız tamdır. Türkiye'deki iş arkadaşlarımıza ve acentelerimize son 15 yıldaki değerli katkıları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum ve Zurich Türkiye ile onlara en iyi dileklerimizi sunuyorum."