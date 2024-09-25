Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.937,36 %-0,92
        DOLAR 34,1213 %0,01
        EURO 38,2671 %0,24
        GRAM ALTIN 2.923,48 %0,30
        FAİZ 41,42 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 35,04 %-0,52
        BITCOIN 63.389,00 %-1,31
        GBP/TRY 45,7783 %-0,06
        EUR/USD 1,1204 %0,21
        BRENT 74,29 %-1,17
        ÇEYREK ALTIN 4.779,89 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini satıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hollandalı şirket Türkiye kolunu satıyor

        NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Zurich Türkiye'ye satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollandalı şirket Türkiye kolunu satıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, NN, 2009'dan bu yana Türkiye'de emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri sunuyor.

        NN Hayat ve Emeklilik, 180'den fazla çalışanı ile bağımsız acente ağı aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor.

        NN Hayat ve Emeklilik'in NN Group'un faaliyet sonucuna katkısı değerlendirildiğinde, satışın NN Group'un "Solvency II" oranı üzerinde önemli bir etkisi beklenmiyor.

        Açıklamada, "İşlem, düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarına tabidir ve işlemlerin nihai olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NN International Insurance Üst Yöneticisi (CEO) Frank Eijsink, Türkiye'deki operasyonlarını satma kararını titiz bir sürecin sonucunda aldıklarını ifade etti.

        Eijsink, detaylı bir değerlendirmeden sonra, bu kararın, Türkiye'deki müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların faydasına olacağı sonucuna vardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Zurich Türkiye'nin, ölçeğini ve pazar payını artırarak Türkiye'deki faaliyetlerini ileriye taşımak için, iyi bir konumda olduğuna inancımız tamdır. Türkiye'deki iş arkadaşlarımıza ve acentelerimize son 15 yıldaki değerli katkıları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum ve Zurich Türkiye ile onlara en iyi dileklerimizi sunuyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa