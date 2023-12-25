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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan caniye 2 kez ağır müebbet istendi

        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!

        Zonguldak'ta, 2 yaşındaki Nisanur Ö. isimli bebeğe cinsel istismarda bulunup, havaya atıp, tokatlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan 25 yaşındaki Furkan Sevinç hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 08:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:04
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        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
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        Zonguldak'ta olay, 18 Mayıs'ta, Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç (25), geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi.

        BEBEĞE CİNSEL İSTİSMAR VE ŞİDDET

        DHA'da yer alan habere göre ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı.

        BEBEK MÜDAHALELERE RAĞMEN ÖLDÜ

        Bebek kendine gelmeyince Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı.

        BEBEĞİN ABLASI DA İSTİSMAR MAĞDURU

        Olayın ardından Furkan Sevinç, polis ve adliyedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Meryem Ö. ile Furkan Sevinç, tutuklandı. Nisanur'un ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara uğradığı ve bu olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. de tutuklandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Bebeğin ölümü ve ablanın cinsel istismarı üzerinden yürütülen soruşturmada dosyalar ayrıldı. Bebeğin ölümü ve cinsel istismarına ilişkin soruşturma, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Furkan Sevinç'in 'kendini koruyamayacak durumdaki kişiyi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'cinsel saikle çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının istendiği iddianame, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        BEBEĞİN ANNESİ DE TUTUKLU

        Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile ilk kez hakim karşısına çıktı. Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın duruşmasında, anne Meryem Ö. müşteki olarak yer aldı. Savcı, dosyanın içeriğinin genel ahlaka aykırı olduğunu belirterek, duruşmaların kapalı olmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Bebeğin annesi Meryem Ö.'nün, kızı R.Ö.'nün cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu soruşturmanın da Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü belirtildi.

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