Daha 2 yaşındaydı! Kan donduran olayda 5 tutuklama!

AA

Zonguldak'ta olay, 18 Mayıs'ta, Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Sevinç (25), geceyi anne Meryem Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti.

BEBEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bu sırada evde olan Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. Furkan Sevinç, bebeği ayıltamadı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü.

"BEBEĞİN DAYISIYIM" DEDİ

Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç yakalandı. Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Nisa Nur bebek hastanede hayatını kaybetti. Nisa Nur bebeğin ablası R.Ö.'nün de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. R.Ö., devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi.

DOSYAYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Genişletilen soruşturmada Meryem Ö. ve olayla ilgili olduğu iddia edilen M.G., Ö.C., C.S. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından, yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

5 TUTUKLAMA, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.