Borsa yatırımcıları için temettü ödemeleri takvimi devam ediyor. 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârları hissedarlarıyla paylaşacak olan çok sayıda şirket, temettü dağıtım kararlarını açıkladı. Peki, Nisan 2025’te temettü verecek şirketler hangileri ve bu ödemeler yatırımcılara ne kazandıracak? İşte merak edilen tüm bilgiler ve güncel temettü takvimi...