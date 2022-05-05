AA

Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şeker, yüzde 34,78 ile dolmalık biber, yüzde 34,57 ile sarımsak, yüzde 33,7 ile kesme şeker, yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle;

Kuru Soğan 69,30 Kıvırcık 45,27 Domates 42,26 Patates 41,10 Toz Şeker 36,78 Dolmalık Biber 34,78 Sarımsak 34,57 Kesme Şeker 33,70 Muz 28,32 Doğalgaz Ücreti 27,92 Tavuk Eti 27,00 Cipsler 26,88 Mayonez 24,22 Ayran 22,88 Metro Ücreti 21,72 Reçel 21,04 Taksi Ücreti 20,89 Yoğurt 18,67 Kola 17,65 Ayçiçek Yağı 16,81

Nisan ayında fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şu şekilde;

Salatalık -21,43 Kabak -15,42 Bebek Bezi -8,12 Saç Bakım Ürünleri -7,34 Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri -7,12 Kağıt Sofra Malzemeleri -6,33 Tuvalet Kağıdı -6,31 Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri -5,53 Mendil -5,40 Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri -4,81 Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) -3,44 Hijyenik Kadın Bağı -3,08 Patlıcan -2,98 Resim Boyaları -2,67 Elektrikli Kesici Aletler (Blender) -1,38 Turşu -1,38 Kuru Fasulye -0,67 Diğer Kırtasiye Malzemeleri -0,56 Zeytin -0,24 Kolonya -0,10