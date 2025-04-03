7. BAKLA

Baharın en erkenci sebzelerinden biri olan bakla demir, kalsiyum ve protein yönünden oldukça zengin içerikli. Bakla aynı zamanda kas kramplarına iyi gelen magnezyum ve potasyum da içeriyor. Hem vitamin hem mineraller açısından zengin olan baklanın mevsimi kısa olduğu için Nisan'da yenilebilecek en uygun sebzelerden biri. Kurutulmuş iç bakla yıl boyunca yemeklerde kullanılabiliyor ancak tazesi için ilkbaharı kaçırmamak tavsiye ediliyor.