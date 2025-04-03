Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmelisiniz?
Hangi sebzeler ve meyveler Nisan ayında daha taze, daha bol ve daha lezzetli? Bahar meyvelerinin ve sebzelerinin mutfağınızda yer bulacağı bu ay, sağlıklı beslenme için en uygun zaman olarak biliniyor. Peki, Nisan ayı sebze ve meyveleri neler? İşte detaylar...
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Hangi sebzeler ve meyveler Nisan ayında daha taze, daha bol ve daha lezzetli? Bahar meyvelerinin ve sebzelerinin mutfağınızda yer bulacağı bu ay, sağlıklı beslenme için en uygun zaman!
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BİRBİRİNDEN SAĞLIKLI VE LEZZETLİ NİSAN AYI MEYVE VE SEBZELERİ
1. BAMYA
Düşük kalorili ve lif içeriği yüksek olduğundan önerilir, barsakların düzenli çalışması için faydalıdır. Bamya alındıktan 3-4 gün içinde kullanılmalı ve C vitamini kaybını önlemek için sadece pişirmeden önce kesilmelidir. Pişmiş bamyanın ½ bardağında 37 mikrogram folat vardır. Folat, protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir. Aynı zamanda sinir sisteminin düzgün çalışması, kırmızı kan hücreleri ve DNA ve RNA gibi genetik materyallerin sentezi için gereklidir.
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2. ENGİNAR
Nisan ayında market ve pazarlarda bol bol bulabilirsiniz. Kolesterolü düşürür, kalp ve karaciğer için faydalı bir bitkidir. Kalp kaslarını güçlendirir ve dolaşımı destekler. Kanı toksinlerden arındıran, sindirim sistemini temizleyen bir besindir.
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3. KUŞKONMAZ
Protein içeriği yüksek ve karbonhidrat içeriği düşük olan kuşkonmaz potasyum, folat ve fosfor içeriyor. Özel tariflerin sevilen sebzesi kuşkonmaz, Nisan ayında sofralarımıza renk getiriyor. Kuşkonmazın mevsimi en fazla üç ay sürdüğü için Haziran ortasına kadar kuşkonmaz yemekleri yapabileceğinizi hatırlatmak gerek.
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4. PAZI
Besin değeri olarak da ıspanağa benzeyen pazı betakaroten (A vitamini), C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengindir. Bunların dışında pazının içeriğinde E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum minerallerini de bulunmaktadır. Pazı sindirimi kolay olan besin değeri bakımından ıspanağa benzeyen salatası, kavurması ve farklı yemekleri yapılan bir çok sebze gibi sağlığımız için önemli faydaları bulunur.
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5. SEMİZOTU
“Semizotu hangi ayda tüketilir?” diye sorduğumuz semizotunun Nisan ayında başladığını ve en geç Temmuz’a kadar devam ettiğini söylemek gerek. Kanı temizler. İdrar söktürücü özelliği ile böbrek kumlarını dökmeye yardımcı olur, düşük kalorilidir. Sebzeler arasında en fazla miktarda omega 3 içerir.
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6. BRÜKSEL LAHANASI
Kanser türlerine özellikle kolon, akciğer ve sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu olan sebze, yüksek oranda lif sağlar, C vitamini için iyi bir kaynaktır. Brüksel lahanası A vitamini ve C vitaminini bolca içerdiğinden dolayı demir ve potasyum mineralleri bakımından yüksektir. 100 gr Brüksel lahanasında yaklaşık olarak 42 kalori bulundurması sebebiyle diyet yapanların listesinde mutlaka olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir sebzedir.
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7. BAKLA
Baharın en erkenci sebzelerinden biri olan bakla demir, kalsiyum ve protein yönünden oldukça zengin içerikli. Bakla aynı zamanda kas kramplarına iyi gelen magnezyum ve potasyum da içeriyor. Hem vitamin hem mineraller açısından zengin olan baklanın mevsimi kısa olduğu için Nisan'da yenilebilecek en uygun sebzelerden biri. Kurutulmuş iç bakla yıl boyunca yemeklerde kullanılabiliyor ancak tazesi için ilkbaharı kaçırmamak tavsiye ediliyor.
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8. YEŞİL ERİK
İlkbahar geldiğinde çıkması dört gözle beklenen yeşil eriğin faydalarını biliyor muydunuz? “Yeşil erik ne zaman olur?” diye soranlar için en erken Mart ayında hasadın başladığını söylemek gerek. Nisan ve Mayıs aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan yeşil erik özellikle hamilelikte en çok yenilen ve sevilen meyvelerden biri olarak anılıyor. Mor-mavi tonlardaki rengiyle sıcak mevsimin bir parçası olan mürdüm eriği içinse Ağustos ayını beklemek gerekiyor.
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9. ÇİLEK
Baharı müjdeleyen çilek, aromasıyla da birçoğumuzun favori meyvelerinden biri. Birbirinden farklı tatlı tariflerinde kullanılan vitamin deposu çilek, yetiştiği bölge ve türüne göre farklı zamanlarda dikim ve hasat yapılan bir meyve. Genellikle Nisan ayından itibaren mutfağımızda yer buluyor. Çilek, su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.
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10. KIRMIZI SOĞAN
Nisan ayında hasatı başlayan kırmızı soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Yaza kadar bolca bulunabilen kırmızı soğanı salatalara çiğ olarak katabileceğiniz gibi halka halka doğrayarak fırın yemeklerinde ve buğulama balık gibi özel lezzetlerde de kullanabilirsiniz. Kırmızı soğanın kalp krizi riskini azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar, kırmızı soğanın kötü kolestrolü yüzde 20 oranında düşürdüğünü, iyi kolestrol seviyesini ise muhafaza ettiğini açıkladı. Uzmanlar bu etkenlere bağlı olarak kırmızı soğanın kalp krizinden koruduğunu ifade ediyor.
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11. ANANAS
Tropik bir meyve olsa da yaygın şekilde bulunabilen ananas, Mart ayında hasat edilmeye başlıyor ve hasat, ananasın yetiştiği bölgeye göre Temmuz’a kadar devam ediyor. Mayıs’ta market ve manav raflarında görmeye başladığımız ananasın faydaları, özellikle yüksek lif içermesi ve bağışıklık sistemi güçlendirici besinler arasında sayılmasını sağlayan çinko ve bunun yanın C ve B vitaminleri dahil birçok vitamin barındırması… Sindirimi de kolaylaştıran ananas için hatırlatmakta fayda var, kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmesi önerilmiyor.
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12. AVOKADO
Hem tatlı hem tuzlu tariflerle yenilebilen, güzellik ve sağlık deposu avokado… Türüne göre hasat zamanı değişebilse de avokadoyu ilkbahar başında sıkça görmeye başlıyoruz. Çinko içeren besinler arasında olan avokado, aynı zamanda A vitamini içeren bir meyve olarak bağışıklık sistemini olduğu kadar göz sağlığını da koruyor ve güçlendiriyor. Avokado aynı zamanda potasyum, fosfor, demir, kalsiyum içeriyor ve kalp-damar sağlığına katkı sağlıyor.
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