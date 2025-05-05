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        Haberler Bilgi Ekonomi NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 AÇIKLANDI: TÜİK verileri ile TÜFE-ÜFE Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2025 TÜİK TÜFE-ÜFE Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Nisan ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı için dördüncü veri de ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Nisan ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Nisan ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:11
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        • 1

          Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. 2025 Nisan enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklandı. Böylece memur, emekli, ev ve işyeri sahibi ile kiracıların merakla beklediği yılın dördüncü enflasyon rakamı netleşti. 2025 Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, TÜİK verileri ile Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Nisan ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…

        • 2

          2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

          2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

        • 3

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86 arttı, aylık %3,00 arttı

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı

          Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,65 artış gösterdi.

        • 4

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyordu.

        • 5
        Mayıs kira artış oranı belli oldu
        Mayıs kira artış oranı belli oldu
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