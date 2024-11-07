Nintendo, Switch 2'nin kritik özelliğini doğruladı

Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2'nin eski Switch oyunlarını destekleyecek şekilde geriye dönük uyumluluk özelliğine sahip olacağını onayladı. Bu özellik, mevcut Switch sahiplerinin yeni konsolu aldıklarında mevcut oyun kütüphanelerini ve Nintendo Switch Online aboneliklerini kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin yıllık finansal raporu ve yönetim politikası toplantısında, Switch 2'nin eski Switch oyunlarını destekleyecek şekilde tasarlandığını ve Nintendo Switch Online hizmetinin yeni konsolda da mevcut olacağını açıkladı. Bu, Nintendo'nun geçmiş konsollarındaki oyunları da oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

DUYURU TARİHİ BELLİ

Furukawa, Switch 2'nin 31 Mart 2025 tarihinden önce duyurulacağını ve bu özellik sayesinde konsolun erken benimsenmesine yardımcı olacağını belirtti. Nintendo, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen dönemde paylaşmayı planladığını da ekledi.

MEVCUT KOLEKSİYONLAR KORUNACAK

Nintendo'nun bu kararı, PlayStation ve Xbox gibi rakiplerinin benzer uygulamalarına uyumlu olacak şekilde, oyuncuların mevcut oyun koleksiyonlarını korumasını sağlayacak. Bu özellik, Switch 2'nin piyasaya sürülmesinde önemli bir etken olacak.