Nimet Keser eserleriyle Antika Fuarı'nda

REKLAM advertisement1

Sanatçıları ve sanatseverleri buluşturmayı amaçlayan IAAF Sanat ve Antika Fuarı'nın dördüncüsü İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde açıldı. Fuara birçok farklı ülkeden ve Türkiýe'nin farklı kentlerinden yaklaşık 70 galeri temsil ettikleri sanatçılarla katılıyor.

Çukurova Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Programı'ndan Prof. Nimet Keser fuara taze boya, impasto ve renkçi yaklaşımını öne çıkardığı farklı ölçülerdeki portre türünde resimleriyle katılıyor. Orijinalist Art Gallery'nin Adana'dan temsil ettiği sanatçılar arasında yer alan Prof. Keser,'in ve diğer sanatçıların eserleri 19 Kasım'a kadar Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde görülebilir.