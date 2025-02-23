Okan Buruk'tan derbi hazırlığı

Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
Son haftalarda savunma performansı düşen Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbide değişikliğe gidecek. Başarılı teknik direktör savunma direncini orta sahayı üçleyerek artıracak
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Son iki sezonda hücumdan ziyade savunmasıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın savunma hattı bir süredir alarm veriyordu.
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UEFA organizasyonlarında çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar üçlüde de dörtlüde de işleri rayına oturtamadı.
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Buruk üç stoperli kurguda kanat beklerin ön alan baskısına katılımından memnun değil.
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Dörtlü savunmada da baskı merkezi öne kayan Galatasaray’da çare üçlü orta saha olarak teşhis edildi.
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AZ karşısında iç koridorları savunmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbiye Lemina - Torreira - Sara üçlüsüyle çıkmayı planlıyor.
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Fenerbahçe’nin kenarları etkili kullandığını düşünen Buruk’un kanat tercihleri de fizik kalitesi yüksek oyunculardan oluşacak.
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Barış Alper Yılmaz’dan vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk diğer kanat için Sallai’yi bir adım önde görüyor.
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Kostic ve Oğuz Aydın’ı ikili karşılamayı öncelikleyecek başarılı teknik direktör orta sahada da üçlüyle direnç yakalayacak