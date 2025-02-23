Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Karlı 4° Ankara Güneşli Soğuk -1° İzmir Güneşli 7° Antalya Güneşli 8° Trabzon Karla karışık yağmurlu 3° Bursa Güneşli 0° Adana Güneşli 9° Diyarbakır Güneşli 3° Gaziantep Güneşli 1° Ağrı Karlı -9°

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Rüzgârın da Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA