Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe, lider Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılarak takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek.
- 1
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe, lider Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılarak takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek.
- 2
2 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.
- 3
ÇAĞLAR VE DJIKU TEKNİK HEYETE BAĞLI
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek.
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı.
Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.
-
- 4
KALEDE TERCİH MERAK KONUSU
Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla derbi öncesinde kaledeki tercih merak konusu oldu.
Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen teknik direktör Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.
Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca sağlıklı durumdayken Dominik Livakovic kaleyi korurken, Hırvat kalecinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.
- 5
MOURINHO 3'LÜYÜ BOZMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.
Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.
- 6
RAMS PARK'TA SON DERBİ FENERBAHÇE'NİN
Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.
Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.
İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.
-