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        Haberler Gündem İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı - Güncel haberler

        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 23.02.2025 - 02:11
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        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
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        Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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