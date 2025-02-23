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        Haberler Gündem İstanbul Beykoz'da buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı; kaza anı kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beykoz'da buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı; kaza anı kamerada

        Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki taksiye ve iki evin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, "Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş" dedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 05:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 05:37
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        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
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        Kaza, saat 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi.

        Sokakta seyir halinde olan otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik yokuşta hız kazandı. Otomobil, önce buzlanan yolda mahsur kalan taksiye, ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken tekrar savrulan otomobil, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.

        Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        'DUVARI YIKILAN ODA ANNEMİN ODASI'

        Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi. Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde buzlanan yolda kornaya basarak hızla ilerleyen otomobilin taksiye çarptığı anlar görüldü. Bu sırada taksinin direksiyon kabininde bulunan şoför, kendini aşağı atarken, çevredekiler yardıma koştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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