Nilüfer: Koronavirüse yakalandım

Nilüfer, "Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçesme Açıkhava konserimi, 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." dedi.