Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Nilüfer, 'Kendine Bi' Şans Ver'di - Müzik Dünyasından Haberler

Nilüfer, 'Kendine Bi' Şans Ver'di

Beş parçadan oluşan 'Kendine Bi' Şans Ver' adlı albümüyle müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Beklemeye değdi' dedirtti

14.05.2022 - 10:48 | Güncelleme: MÜZİK

  • Nilüfer, beş yıl aradan sonra yeni albümü 'Kendine Bi' Şans Ver'i dinleyicilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının, Volga Tamöz prodüktörlüğünde beş yeni şarkıdan oluşan 26. albümünün çıkış şarkısı olan 'Boşver'in klibi de yayınlandı.

  • "Bu albümün, hepimize umut veren, iyi hissettiren, sahipleneceğimiz tüm duygulara eşlik eden şarkılardan olmasını istiyordum. Umarım bu duygum, sizlere de geçer..." ifadelerini kullanan Nilüfer ile yeniden buluşmak mutluluk verici.

  • Ünlü şarkıcı, yeni albümünden 'Boşver'i kliplendirmiş. Yeni şarkılar ve yeni sound ile özenle hazırlanan proje, ayrıca Nilüfer'in kendi müzik şirketinden ortaya çıkmış. Albümdeki her şarkı büyük emekle hazırlanmış ancak benim en çok hoşuma giden parçalar 'Boşver' ve 'Gidiyorsun' oldu.

  • 'Boşver', hareketli melodisiyle insana neşe ve güç verirken, 'Gidiyorsun' ise 'Kırıyorsun kanatlarımı...' sözleriyle çaresizliği belirtiyor. Nilüfer, albümünde iki amatör besteciye şans vermeyi de ihmal etmemiş. Bu hamlesiyle de örnek bir duruşa imza atan şarkıcının yeni albümü bence beş yıl aranın ardından ilaç gibi geldi. Sadece projede beş parçadan daha fazlasını duymayı dilerdim...

  • 6 YIL ARADAN SONRA 'ŞARKICI' 

    Sıla'nın sevenleriyle buluşturacağı yeni albümü yolda... Projenin habercisi niteliğindeki ilk eser olan 'Şarkıcı'nın klibi ise yayınlandı. Ünlü isim, altı yıl aradan sonra bu kez bir şarkı ile değil, şiir ile karşımıza çıktı. Sıla, 'Şarkıcı' ile ozan yönünü sergilemiş. Kendine has anlatımıyla şiirini seslendiren Sıla, klibiyle de beni çok etkiledi. İçindeki küçük çocuk ile aynada yüzleşen ünlü şarkıcıyı kendisinden dinlemek de bende sımsıcak bir samimiyet hissi uyandırdı. Sıla'nın yeni albümünden şarkıları merakla bekliyorum.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.