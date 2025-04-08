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        Haberler Magazin Nilüfer'den tutuklu gençler için çağrı

        Nilüfer'den tutuklu gençler için çağrı

        Müzisyen Nilüfer, tutuklu gençler için çağrıda bulunarak; "Hepimiz bu toprakların birer ferdi, demokrasinin verdiği hakla, özgürce düşüncesini ifade edebilen insanları değil miyiz? Lütfen bir çare, bir çözüm bulunsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:01
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        "Lütfen ama lütfen bir çare bulunsun"
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        Şarkıcı Nilüfer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan gençler için çağrıda bulundu.

        Nilüfer, paylaşımında şunları dile getirdi: Geçenlerde bir haber programında, bir genç kızımıza rastladım. Çaresizlik vardı sesinde. Ben özel bir üniversitede tam burslu okuyorum, babam tır şoförü. Ev hapsi verildi bana. Saraçhane’ye, geçim sıkıntısı sebebiyle, sesimi duyurabilmek için gittim. Eğer sınavlarımı kaçırırsam, bursumu da kaybederim. Anasını, babasını düşündü, gözleri doldu, gözlerim doldu. Şu anda içeride olan diğer çocuklarımızın hikayeleri nedir acaba? Neden gittiler oraya? Düzeni protesto etmek için mi? Daha çok özgürlük için mi? Geçim sıkıntısı yüzünden mi? Kanı kaynayan gencecik çocuklar bunlar... Suçları ne? Bir polise mi zarar verdiler, birini darp mı ettiler yoksa vatan malına zarar mı verdiler? Nedir suçları ya da var mı suçları? Varsa suçları, kanıtlanana kadar tutuksuz yargılanamazlar mı? Bizim ülkemizdeki adalet sistemi, kanunlarımız, temel hukuk ilkelerine göre, suçluluğu ispatlanana kadar herkesi masum görmez mi? Hepimiz bu toprakların birer ferdi, demokrasinin verdiği hakla, özgürce düşüncesini ifade edebilen insanları değil miyiz? Lütfen ama lütfen bir çare, bir çözüm bulunsun. Ailelerin acısı bitsin, bağırlarına bassınlar evlatlarını.

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