        Nilüfer'den ikonik konser

        Nilüfer'den ikonik konser

        Nilüfer, 30 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yeniden müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:04
        Nilüfer'den ikonik konser
        Türk pop müziğinin ikonlarından Nilüfer, 30 Ekim akşamı Vigor Sanat organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden müzikseverlerle buluşacak.

        Yaz aylarında Harbiye’de 5 bin kişilik dev bir koro eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atan Nilüfer, bu kez de sonbahar akşamında sevenleriyle buluşacak.

        'Sebebi Sen' ve 'Bir Güle Kandım' gibi yaza damgasını vuran şarkılarının yanı sıra; 'Mor Menekşe', 'Son Arzum', 'İnkar Etme' gibi klasiklerini seslendirecek olan sanatçı, Harbiye’ye özel repertuvarı ve sahne performansıyla sonbaharın en özel akşamlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

        Yıllara meydan okuyan sesi ve sahne enerjisiyle müzikseverler için bir klasik haline gelen Nilüfer’in Harbiye konseri, dinleyicilerini yeniden müzikle dolu bir yolculuğa çıkaracak. Sürprizlerle dolu Nilüfer konserinin biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.

        #nilüfer

