"DİP DİBE GEZMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülenen Şahinkaya, gazetecilerin "Yazın herhangi bir tatil programınız var mı?" sorusuna, "Şu anda belli değil. Herhalde İstanbul'da kalırım. Çeşme'yi çok seviyorum ama orada da dip dibe gezmek istemiyorum" yanıtını vermişti.