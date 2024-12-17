Nilperi Şahinkaya: Hadise'ye katılıyorum
Nilperi Şahinkaya, ayrılık ve aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu ayrıca, Hadise'nin "Ayna karşısında poz veren erkek itici" sözlerine de katıldığını söyledi
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Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayıran Nilperi Şahinkaya, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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Yoğun bir yıl geçirdiğini belirten Nilperi Şahinkaya, "Çalışmayı çok seviyorum" diyerek işine olan tutkusunu dile getirdi.
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"FIRAT BENİM ARKADAŞIM"
Fırat Çelik’le aşk yaşadığına dair çıkan dedikodulara ise oyuncu; "Fırat benim arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz. Karşılaştığımızda sohbet ediyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı.
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"AŞK KAPISI KAPANDI"
Ayrılık hakkında sorulan soruya ise Şahinkaya, Biz birbirimizi severek ve mutabık şekilde ayrıldık. Emre Yusufi ile ilgili aşk kapısı kapandı" şeklinde yanıt verdi.
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Şu an için hayatında kimse olmadığını belirten Nilperi Şahinkaya, Hadise’nin "Ayna karşısında poz veren erkek itici" sözlerine de katıldığını söyledi. Şahinkaya, "Bu tarz pozlar bence de maskülen değil" diyerek görüşlerini paylaştı.